Szívszorító bejelentést tett Balogh Edina a kislányáról: "ma már fentről figyelnek"

Egy percre megállt az idő… Az eső lágy kopogása kísérte születésed első perceit, mintha az ég maga is veled együtt lélegzett volna. Ma újra esett… és egyszer csak a szürke felhők közül előbukkant egy csodálatos szivárvány. Talán azok üzentek így neked, akik akkor velünk ünnepelték érkezésed, de ma már fentről figyelnek rád. Most onnan küldenek szeretetet, mosolyt és áldást ezen a különleges napon – a te Napodon. Nyolc éve ragyogsz be mindent a mosolyoddal, kedvességeddel és tiszta szíveddel. Te vagy a legszebb ajándék, a legfényesebb csillag az életemben. Boldog 8. születésnapot, szeretlek!