Som-Balogh Edinán nem fog az idő: elképesztő fotót mutatott magáról a színésznő

Som-Balogh Edina a gyermeke születése után nemcsak hogy visszanyerte terhesség előtti alakját, de úgy tűnik, az idő sem hagy nyomot rajta.

Som-Balogh Edinán egyáltalán nem fog az idő Fotó: Móricz István

A 41 éves színésznő nemrég szülés utáni kockás hasát mutatta meg követőinek, most pedig egy új fotón látható, amelyen tisztán kiderül: az idő mintha megállt volna számára.

Edina egy fekete-fehér képet osztott meg rajongóival, amelyen egy sortos kezeslábast visel, frizuráját pedig egy 2000-es éveket idéző retró hajstílussal egészítette ki. A kép alapján könnyen hihetnénk, hogy ismét a húszas éveiben jár.