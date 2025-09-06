Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Som-Balogh Edinán nem fog az idő: elképesztő fotót mutatott magáról a színésznő

Som-Balogh Edina
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 11:30
szexidögösfotó
A rajongók is odáig vannak a látványtól.

Som-Balogh Edina a gyermeke születése után nemcsak hogy visszanyerte terhesség előtti alakját, de úgy tűnik, az idő sem hagy nyomot rajta.

_MOR3518
Som-Balogh Edinán egyáltalán nem fog az idő Fotó: Móricz István

A 41 éves színésznő nemrég szülés utáni kockás hasát mutatta meg követőinek, most pedig egy új fotón látható, amelyen tisztán kiderül: az idő mintha megállt volna számára.

Edina egy fekete-fehér képet osztott meg rajongóival, amelyen egy sortos kezeslábast visel, frizuráját pedig egy 2000-es éveket idéző retró hajstílussal egészítette ki. A kép alapján könnyen hihetnénk, hogy ismét a húszas éveiben jár.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu