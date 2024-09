Ilyet még nem láttunk! Tilla a kamerák előtt sírta el magát - Videó

Ázsia Expressz - Tovább dübörög a műsor a Fülöp-szigeteken, amiről bár tudjuk, hogy nem egy sétagalopp, most a jelek szerint még durvább a helyzet. A szálláskeresés mondhatni az egyik legnehezebb és legutáltabb feladat a kaland realityben, és ezzel most az ötödik évad versenyzői is szembesülnek. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy több párosnál is kiverte a biztosítékot a dolog: volt, aki káromkodva vezette le a feszültséget, míg más a könnyeivel küzdött.

Tilla kikészült az Ázsia Expressz műsorában (Fotó: TV2)

Tegyük a szívünkre a kezünket, és valljuk be, hogy sokunk nem vállalná be azt, hogy idegen családokhoz kopogjon be szállásért az éjszaka közepén, ráadásul mindezt egy idegen országban. Az Ázsia Expressz versenyzői viszont "hősök", bár az is igaz, hogy mikor a játék ehhez a feladathoz ért, annyira már nem lelkesedtek a dologért. Azt is mondhatnánk, hogy semennyire sem rajongtak érte, ami legfőképp Zámbó Krisztiánra és Adriánra, Dietz Gusztira és Laky Zsuzsira illetve Stohl Andrásra és Tillára volt a jellemző.

Az első két páros inkább a dühét adta ki magából, míg Tilláék máshogy szabadultak a feszültségtől. Talán még így nem is láttuk a műsorvezetőt...

Veszélyes, hogy elsírom magam, Bandi

– fogalmazott Till Attila, mire barátja azonnal azt felelte:

– Ugyanez jutott az eszembe – fogalmazott Stohl András, aki még tudta magát tartani, azonban Tilla engedett az érzéseinek, és 20 év televíziózás után először pityeredett el a kamerák előtt.

Úgy terveztem, hogy ebben a műsorban sosem sírok

– fogalmazott, és egyébként a forgatások után saját maga be is vallotta az Instagram-oldalán, hogy háromszor sírta el magát az Ázsia Expresszben, és ez az első műsor, amiben ezt megtette.

Az, hogy sikerül-e a párosoknak szállást találni, kiderül kedden 19:55-től a TV2-n!