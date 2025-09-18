Folytatódik a Hunyadi-sorozat? Pénteken debütál A trón című musical

Egy grandiózus történelmi darabbal nyitja meg első évadját a megújult Erkel Színház. A trón című előadást Szente Vajk – Galambos Attila szerzőpáros jegyzi, a zenéjét Juhász Levente szerezte. Az Erkelben szeptember 19-én debütáló musical parádés szereposztást ígér, színpadra lép: Ember Márk, Veréb Tamás, Feke Pál, Kovács Gyopár, Brasch Bence, Trokán Nóra, Auksz Éva, valamint Szabó P. Szilveszter, Szerednyey Béla és Trokán Péter is, számos más tehetség mellett.

Ember Márk főszereplésével debütál a A trón című musical a megújult Erkel Színház színpadán (Fotó: Erkel Színház)

A trón: folytatódik a Hunyadi sorozat története

Napjainkban fénykorát élik a kosztümös filmek, sorozatok és színdarabok, figyelembe véve ezt a tényt, és az impozáns szereplőgárdát, a Szente Vajk által rendezett musical sikere már most borítékolható.

A színdarab egyszerre politikai dráma, krimi és szerelmi história, amely a 15. század közepének izgalmas történelmi eseményeit eleveníti meg, bemutatva a Hunyadi család felemelkedését. A mű története ott kezdődik, ahol a sikeres Hunyadi sorozat befejeződik, tehát Hunyadi János halálától Hunyadi Mátyás megkoronázásáig tartó időszakot (1456–1458) öleli fel.

Veréb Tamás A trón című darabban: a látványvilág igencsak pazar a darabban (Fotó: Erkel Színház)

A trón tehát a Hunyadi család hatalommal vívott küzdelmeit követi a nándorfehérvári csatától, a Hunyadi fivérek elleni összeesküvésen át, Mátyás királlyá választásának drámai pillanataiig. A darabot rendezőként is jegyző Szente Vajk előzetesen annyit elárult, hogy a musical zsánerében unikális történetet nem a hagyományos színházi darabok, hanem a hollywoodi kalandfilmek cselekményvázára építették fel, ami izgalmasabb történetvezetést garantál. Ennek ad majd keretet az előadás lenyűgöző díszletvilága. A történetet pedig Juhász Levente zenéje – mely ugyanúgy segíti közvetíteni a korhű hangulatot, mint a filmes hatásokat – teszi hatásosabbá, izgalmasan friss élményt szerezve a nézők számára.

Hunyadi Mátyást tehát Ember Márk formázza meg, Szilágyi Erzsébetet Auksz Éva. Ladislaust (V. Lászlót) Veréb Tamás idézi meg a színpadon, Hunyadi László Brasch Bence lesz. Feke Pál Garai Lászlóként lép színpadra. Igazi kuriózumként Trokán Péter és lánya, Trokán Nóra is együtt lép színpadra.

De a szereplőgárda oszlopos tagja még Kovács Gyopár, Borsi-Balogh Máté, Szabó P. Szilveszter, Szerednyey Béla, Braga Nikita, Bori Réka, Fejszés Attila…

A trón jelmeztervezője Kovács Yvette Alida, a díszletet Rákay Tamás tervezte. Koreográfus Túri Lajos Péter, a zenei vezető Károly Kati.