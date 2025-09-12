A Kísértésben Glória "visszahúzódó lány", a való életben viszont merész OnlyFans-modell

Glória A Kísértés reality-show egyik legfeltűnőbb csábítójaként tűnt fel, ám a nézők gyorsan észrevehették, hogy ő nem az a típus, aki harsányan a középpontba áll. Miközben sokan a külsőségei alapján egy magabiztos, nyitott, mindig kezdeményező lányt vártak volna, a műsorban inkább csendes, kedves és visszahúzódó oldalát mutatta. Ez a kettősség az, ami igazán érdekessé teszi őt, hiszen a civil életben merész OnlyFans-modellként dolgozik, és első hallásra talán senki sem gondolná róla, hogy a kamerák kereszttüzében mennyire nehéz számára megnyílni.

A Kísértés 2. évada sok meglepetést tartogat még, úgy mint A Kísértés Glória nevű csábítója (Fotó: Instagram)

A Kísértés Glóriája a kamerák előtt szégyenlős, a valóságban azonban merész külsejű OnlyFans modell

A fiatal kecskeméti lány elárulta, hogy félig olasz származású, és nemrég múlt húszéves. A Borsnak mesélte el, mi volt az indíttatása arra, hogy jelentkezzen a műsorba.

Nagyon kíváncsi voltam arra, hogyan reagálok bizonyos helyzetekben. A való életben sokszor nehezen nyílok meg, hajlamos vagyok háttérbe húzódni, és úgy gondoltam, ez egy jó lehetőség arra, hogy próbára tegyem magam.

– mondta.

Glória bevallotta, hogy már az első pillanatokban nehézséget okozott számára a folyamatos kamerajelenlét.

Mindig ott volt a fejemben, hogy mit fog szólni a családom, amikor visszanézik. Nem akartam olyan dolgokat csinálni, amik miatt később szégyenérzetem lenne. Ezért próbáltam végig önazonos maradni, de közben sokszor azt láttam, hogy a többiek sokkal bevállalósabbak nálam, és ez bizony nyomást gyakorolt rám

– vallotta be.

A Kísértés csábítói közül Glória a legvisszahúzódóbb (Fotó: Instagram)

A lány külön kiemelte, hogy számára az OnlyFans munka, és szigorúan elválasztja a magánéletétől.

Sokan azt gondolják, hogy ha valaki OnlyFansen dolgozik, akkor biztosan nagyon nyitott, felszabadult személyiség. Nálam ez pont fordítva van. A platform számomra egy munka, amit teljesen komolyan veszek, de nem akartam, hogy ez határozza meg a műsorbeli szereplésemet. Nem reklámoztam bent, mert tudtam, hogy akkor rögtön előítéletek érnének, és nem szerettem volna, ha ez alapján ítélnek meg.

Bár a villában voltak megingásai, mégis arra törekedett, hogy hű maradjon önmagához. „Nagyon próbáltam magamat adni, de közben sokszor éreztem azt, hogy nem tudok teljesen megnyílni. Ott voltam idegenek között, kamerák előtt, és nem éreztem magam teljesen önazonosnak. Nekem végig az lebegett a szemem előtt, hogy amikor majd viszontlátom magam, vagy a családom megnézi a műsort, ne kelljen szégyenkeznem.”