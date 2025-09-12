Kitty felforgatta A Kísértést, megőrülnek érte a fiúk: „Nem a csábítás a célom!”

Még csak néhány epizód ment le a Kísértés című műsorból, de már most látszik, hogy a dráma és a feszültség garantált. A nézők legnagyobb meglepetésére egy új szereplő, a kísértő szerepben érkező Kitty hozta meg az eddigi legnagyobb fordulatot. Bár sokan úgy gondolták, hogy a bombázók fognak dominálni a villában, végül egy klasszikus szépség került a figyelem középpontjába.

A TV2 Kísértés 2025 szereplői közül a lányok igazán dolgoznak azon, hogy elcsábítsák a fiúkat (Fotó: Tv2)

A Kísértés szereplőinek életébe újabb fordulatokat hoz Kitty

Kitty az első pillanattól kezdve különleges hatással volt a fiúkra. Visszafogott, de mégis lehengerlő kisugárzása miatt szinte minden férfi azonnal felfigyelt rá. A szerelmesek közül többen is nyíltan kimutatták érdeklődésüket, ami gyorsan feszültséget keltett a villában. A Borsnak most elmondta a lány, miért döntött úgy, hogy részt vesz ebben a sokszor provokatív realityben.

Azért mentem a Kísértés szigetére, mert kíváncsi voltam, mennyire hűségesek a férfiak. Nem kifejezetten az volt a célom, hogy elcsábítsam őket, inkább reméltem, hogy találkozom olyanokkal, akik bebizonyítják: még mindig vannak hű férfiak a világon.

– vallotta lapunknak Kitty.

A Kísértés lányai közül a gyönyörű Kitty az igazi szomszédlány típus Fotó: (Fotó: TV2)

A klasszikus szépség nem titkolja, hogy korábbi kapcsolataiban többször is csalódott.

Az első párom is megcsalt, ami mély sebeket hagyott bennem. Sőt, volt olyan párom is, aki egyenesen azt próbálta meg elhitetni velem, hogy a férfiaknak természetes a hűtlenség, és inkább fogadjam el, hogy a kapcsolatunk nyitott legyen – persze csak a férfi részéről.

– árulta el Kitty, aki szerint ez a tapasztalat csak tovább erősítette benne a gyanút, hogy a férfiak gyakran hivatkoznak „férfi mivoltukra”, amikor megcsalásról van szó.

Kitty szerint azonban ez puszta kifogás. „Kamuzás az egész. A férfiak gyakran azzal takaróznak, hogy a potencia és a természetük miatt nehéz hűségesnek lenni. Szerintem a háttérben inkább más áll” – mondta a Borsnak.

A Kísértés műsorvezetője, Kasza Tibor vezeti végig a szereplőket, fel is hívja a figyelmet arra, hogy a látszat néha csal (Fotó: TV2)

A műsorban már most látszik, hogy a férfiak kísértésbe esnek, hiszen egyre többször villan fel a piros lámpa, ami a hűtlenség jele. A legutóbbi adásban például Dávid, aki korábban sértettnek érezte magát párja, Anita miatt, hívta el Kittyt egy privát randira. Hogy mi történt a találkozón, azt még homály fedi, de a nézők biztosak lehetnek benne, hogy a következő epizód bőven tartogat izgalmakat.