Kitty felforgatta A Kísértést, megőrülnek érte a fiúk: „Nem a csábítás a célom!”

Még csak néhány epizód ment le a Kísértés című műsorból, de már most látszik, hogy a dráma és a feszültség garantált. A nézők legnagyobb meglepetésére egy új szereplő, a kísértő szerepben érkező Kitty hozta meg az eddigi legnagyobb fordulatot. Bár sokan úgy gondolták, hogy a bombázók fognak dominálni a villában, végül egy klasszikus szépség került a figyelem középpontjába.
Kitty az első pillanattól kezdve különleges hatással volt a fiúkra. Visszafogott, de mégis lehengerlő kisugárzása miatt szinte minden férfi azonnal felfigyelt rá. A szerelmesek közül többen is nyíltan kimutatták érdeklődésüket, ami gyorsan feszültséget keltett a villában. A Borsnak most elmondta a lány, miért döntött úgy, hogy részt vesz ebben a sokszor provokatív realityben.
Azért mentem a Kísértés szigetére, mert kíváncsi voltam, mennyire hűségesek a férfiak. Nem kifejezetten az volt a célom, hogy elcsábítsam őket, inkább reméltem, hogy találkozom olyanokkal, akik bebizonyítják: még mindig vannak hű férfiak a világon.
– vallotta lapunknak Kitty.
A klasszikus szépség nem titkolja, hogy korábbi kapcsolataiban többször is csalódott.
Az első párom is megcsalt, ami mély sebeket hagyott bennem. Sőt, volt olyan párom is, aki egyenesen azt próbálta meg elhitetni velem, hogy a férfiaknak természetes a hűtlenség, és inkább fogadjam el, hogy a kapcsolatunk nyitott legyen – persze csak a férfi részéről.
– árulta el Kitty, aki szerint ez a tapasztalat csak tovább erősítette benne a gyanút, hogy a férfiak gyakran hivatkoznak „férfi mivoltukra”, amikor megcsalásról van szó.
Kitty szerint azonban ez puszta kifogás. „Kamuzás az egész. A férfiak gyakran azzal takaróznak, hogy a potencia és a természetük miatt nehéz hűségesnek lenni. Szerintem a háttérben inkább más áll” – mondta a Borsnak.
A műsorban már most látszik, hogy a férfiak kísértésbe esnek, hiszen egyre többször villan fel a piros lámpa, ami a hűtlenség jele. A legutóbbi adásban például Dávid, aki korábban sértettnek érezte magát párja, Anita miatt, hívta el Kittyt egy privát randira. Hogy mi történt a találkozón, azt még homály fedi, de a nézők biztosak lehetnek benne, hogy a következő epizód bőven tartogat izgalmakat.
A kérdés már csak az, hogy vajon Kitty célt ér-e, és valóban találkozik-e olyan férfival, aki bebizonyítja neki, hogy létezik még hűség, vagy éppen az ellenkezőjét tapasztalja majd meg: hogy a kísértés erősebb, mint bármilyen elhatározás. Egy dolog azonban biztos: Kitty jelenléte teljesen felkavarta a villát, és minden szem rá szegeződik.
A nézők most izgatottan várják, hogyan alakul a hangulat a következő adásokban. Vajon a fiúk ellen tudnak állni Kitty vonzerejének, vagy ismét bebizonyosodik, hogy a hűség a legnagyobb próbatétel, ha belép a képbe a kísértés?
