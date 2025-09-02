Felvillant a piros lámpa: a Kísértés második évadában jön az első komoly dráma

Alig hogy elindult a TV2 forró realityje, A Kísértés második évada, a harmadik részben máris megérkezik az első komoly feszültség. Nem kellett sokat várni: felvillant a rettegett piros lámpa, és a fiúk villájában először aktiválódott a Kísértés gömbje. A fiúknál ekkor elindult a pánik: kinek a párja engedett a kísértésnek?

A Kísértés augusztus 31-én érkezik a TV2-re

(Fotó: TV2)

Kísértést Anita vagy Kadocsa kezdte? Ebből tényleg lesz valami?

A drámai pillanatok azonban már a második epizód végén elkezdtek kibontakozni. Ekkor ugyanis Anita és Kadocsa randizása került középpontba, sokak szerint pedig kémiájuk kézzelfogható volt. Anita nem is próbálta tagadni, hogy közel sem hibátlan:

Nem mondom magam kis angyalkának, sok hibát elkövetek

– vallotta be a kameráknak.

Az este folyamán a páros egy szobában beszélgetett hosszasan, és Anita arcáról szinte le lehetett olvasni, hogy meglehetősen vonzódik Kadocsához. A nézők is egyértelműen érzékelték a flörtöt, és sokan találgatják: vajon a harmadik részben még közelebb kerülnek egymáshoz?

Kísértés szereplői: négy pár, akik különböző kapcsolati problémákkal érkeztek (Fotó: Tv2)

A srácok kiborultak

A fiúk villájában mindez természetesen teljes kiborulást váltott ki. A lányok párjai idegesen figyelték, ahogy a piros lámpa jelzi: valahol meginogott a hűség. Azonnal találgatni kezdtek, ki lehet az, aki ennyire közel engedett valakit magához. Anita neve persze rögtön felmerült és ha ez beigazolódik, abból hatalmas botrány lehet.

A srácok között elindult a pszichológiai játszma: bizalmatlanság, gyanúsítgatás, és a féltékenység lassan mindent elborít. A villa hangulata pillanatok alatt fordult át a kezdeti jókedvből idegtépő bizonytalanságba.

A Kísértés műsorvezetője Kasza Tibor

(Fotó: Ladoczki Balazs)

Mi vár a nézőkre?

A harmadik rész tehát minden eddiginél több izgalmat tartogat. A kérdés, ami mindenkit feszít: vajon Anita és Kadocsa között tényleg kialakul valami? És ha igen, hogyan reagál majd erre Anita párja?

Az biztos, hogy a piros lámpa felvillanásával a játék új szakaszba lépett. A nézők innentől nemcsak flörtöket és kalandokat, hanem komoly érzelmi drámákat láthatnak. Egy apró gesztus, egy fél mondat is elegendő ahhoz, hogy elinduljon a lavina.