Felvillant a piros lámpa: a Kísértés második évadában jön az első komoly dráma

Alig hogy elindult a TV2 forró realityje, A Kísértés második évada, a harmadik részben máris megérkezik az első komoly feszültség. Nem kellett sokat várni: felvillant a rettegett piros lámpa, és a fiúk villájában először aktiválódott a Kísértés gömbje. A fiúknál ekkor elindult a pánik: kinek a párja engedett a kísértésnek?
A drámai pillanatok azonban már a második epizód végén elkezdtek kibontakozni. Ekkor ugyanis Anita és Kadocsa randizása került középpontba, sokak szerint pedig kémiájuk kézzelfogható volt. Anita nem is próbálta tagadni, hogy közel sem hibátlan:
Nem mondom magam kis angyalkának, sok hibát elkövetek
– vallotta be a kameráknak.
Az este folyamán a páros egy szobában beszélgetett hosszasan, és Anita arcáról szinte le lehetett olvasni, hogy meglehetősen vonzódik Kadocsához. A nézők is egyértelműen érzékelték a flörtöt, és sokan találgatják: vajon a harmadik részben még közelebb kerülnek egymáshoz?
A fiúk villájában mindez természetesen teljes kiborulást váltott ki. A lányok párjai idegesen figyelték, ahogy a piros lámpa jelzi: valahol meginogott a hűség. Azonnal találgatni kezdtek, ki lehet az, aki ennyire közel engedett valakit magához. Anita neve persze rögtön felmerült és ha ez beigazolódik, abból hatalmas botrány lehet.
A srácok között elindult a pszichológiai játszma: bizalmatlanság, gyanúsítgatás, és a féltékenység lassan mindent elborít. A villa hangulata pillanatok alatt fordult át a kezdeti jókedvből idegtépő bizonytalanságba.
A harmadik rész tehát minden eddiginél több izgalmat tartogat. A kérdés, ami mindenkit feszít: vajon Anita és Kadocsa között tényleg kialakul valami? És ha igen, hogyan reagál majd erre Anita párja?
Az biztos, hogy a piros lámpa felvillanásával a játék új szakaszba lépett. A nézők innentől nemcsak flörtöket és kalandokat, hanem komoly érzelmi drámákat láthatnak. Egy apró gesztus, egy fél mondat is elegendő ahhoz, hogy elinduljon a lavina.
A Kísértés villájában soha semmi nem marad titokban és a harmadik rész után már semmi sem lesz ugyanolyan.
