James Bond Aston Martinja nagyobb sztár, mint a 007-es maga - Íme, Hollywood legendás verdái

James Bond, Marty McFly, és Nicolas Cage is furikázott már szemrevaló járgányokkal a mozivásznon. Néha a négykerekűek is legalább olyan fontos főszereplői a történetnek, mint a volán mögött ülő hős, és vannak azok az esetek, amikor ezek a kocsik Hollywood közbenjárásával és a rajongók lelkesedésével egyenesen ikonná válnak.

James Bond kedvenc járműve volt az Aston Martin DB5 modellje (Fotó: Danjaq Productions)

James Bond és az Aston Martin

A 007-es ügynök leghűségesebb bajtársává vált az 1964-es évjáratú Aston Martin DB5, amit Sir Sean Connery vehetett először birtokba a Goldfinger (1964) című filmben. Ekkor még hiányzott belőle az extra felszereltség, a speciális kütyük csak a későbbi Bond-filmek során kerültek beépítésre. Connery leköszönésével azonban a DB5 is eltűnt egy időre. Roger Moore, aki átvette a stafétát és a leghosszabb ideig alakította a szerepet, egyszer sem ült a legendás Aston Martin volánja mögött, de az ő főszereplésével készült filmekben is felbukkantak ikonikus járgányok. Például a Lotus Esprit S1, mely A kém aki szeretett engem (1977) egyik elhíresült jelenetében még tengeralattjáróvá is alakult, vagy Moore személyes kedvence, a sárga Citroen “Kacsa”, azaz a Citroen 2CV modellje, amivel a Szigorúan bizalmas (1981) című filmben menekül üldözői elől.

Az ezüst csodajárgány volánja mögé Sir Sean Connery ült először (Fotó: Ferrariphoto/ Northfoto)

A filmtörténet leghíresebb autója

A Vissza a jövőbe filmek tették igazán népszerűvé John DeLorean találmányát, a DeLorean DMC-12 típusú verdát. A filmben szereplő változaton kisebb módosításokat végeztek, de persze nem a Brown doki által beépített fluxuskondenzátorra kell gondolni. A világhír ellenére maga a DeLorean márka erősen veszteséges volt. A drága rozsdamentes alkatrészek és az amerikai autópiac bezuhanása sem kedvezett a gyárnak, ami 1982-re végleg csődbe ment. A Vissza a jövőbe 1985-ben debütált a mozivásznon, a DeLorean pedig azonnal a rajongók kedvence lett, bár a kocsit addigra már évek óta nem gyártották. John DeLorean mire meggazdagodott a jogdíjakból, már nem tudott visszatérni az autóipar berkeibe, így az a néhány példány, ami napjainkban is valaki tulajdonát képezheti, igazi ritkaságnak számít.