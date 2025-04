Zalatnay Sarolta könnyeivel küszködve mesélt legújabb élményéről

Zalatnay Sarolta egy csodálatos élményről számolt be, amelytől teljesen meghatódott. Az énekesnő az AutizMuzsika nevű autista kórus patronálója és most nekik ajándékozta a Mindig kell egy barát című slágerét, amelyet a kórus elő is adott, több más Zalatnay-sláger kíséretében. Mindannyiunk Cinije teljesen meghatódva mesélt az Autizmus Világnapja kapcsán rendezett eseményről.

Zalatnay Sarolta meghatódva mesélt a történtekről (Fotó: Gazdag Mihály)

Zalatnay Sarolta: „Nagyon megható élményben volt részem”

Vasárnap egy csodálatos rendezvényen voltam díszvendég. Az Autizmus Világnapja alkalmából megrendezésre került eseményen lettem volna én a meglepetés, mégis engem leptek meg. Egy autista kórus patronálójává váltam, ami végtelen nagy büszkeséggel tölt el. Nekik ajándékoztam a Mindig kell egy barát című 1984-es slágerem, amelyet Máté Péterrel és S. Nagy Istvánnal közösen jegyzünk. Nagyon megható élményben volt részem, hiszen ez a kórus a himnuszukká tette a dalt. Ez az ő koncertjük volt, amit én vendégként évezhettem

– kezdte Zalatnay Sarolta, aki még most is csodálattal a hangjában mesélt az eseményről.

Zalatnay Cini slágereit énekelték újra a kórus tagjai (Fotó: Markovics Gábor)

„Volt egy dalom, még 1976-ban, amelynek a címe Cini-dal volt és az egyik kislány elénekelte. Ugyanazon a magas, gyermeki hangon, amelyen anno én is tettem. Azzal köszöntöttek, illetve kaptam virágcsokrot is. Azt követően közösen zenéltünk élőben, hiszen megtanultak több dalomat is. Elhangzott a Nem várok holnapig, a Hol jár az eszem, a Fák, virágok, fény, a Mondd nekem, hogy mennyit érek én és még sok-sok dalom. Ez utóbbit Máté Péterrel írtuk, mielőtt elment szegény Petya” – tette hozzá Zalatnay Cini.