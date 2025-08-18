Lesújtó, születésnapja előtt meghalt a James Bond legendája

Joe Caroff, a grafikusművész, aki a legendás 007-es pisztolyos logót tervezte, 103 éves korában hunyt el – erősítették meg fiai. Caroff a James Bond mellett olyan filmplakátokon is dolgozott, mint a West Side Story és a Beatles Egy nehéz nap éjszakája című filmje.

Fiai, Michael és Peter a New York Times-nak elmondták, hogy édesapjuk vasárnap halt meg manhattani otthonában, hospice ellátásban – mindössze egy nappal 104. születésnapja előtt.

Nevét sokáig alig ismerték, jóllehet munkái rendkívül könnyen felismerhetők voltak.

Az, hogy ő ismeretlen maradt, egészen megdöbbentő

– mondta nemrégiben Mr. Heller, a School of Visual Arts manhattani intézményének Master of Fine Arts Design programjának tiszteletbeli társelnöke.

Amikor Joe 1962-ben megkapta a feladatot, hogy készítsen fejlécet a Dr. No, a James Bond filmsorozat legelső részéhez, a pisztoly vizuálisan nem tűnt számára elég vonzónak. Lerajzolta a 007-es számot, majd vonalakat húzott fölé és alá, ám hamar észrevette, hogy a felső segédvonal egy meghosszabbított fegyvercsőre emlékeztet, amely a hetesből indult ki. Nem telt sok időbe, és tökéletesítette a mozitörténet egyik legismertebb jelképét.

Tudtam, hogy a 007 engedélyt jelent az ölésre; azt hiszem, tudattalan szinten ez volt az oka annak, hogy biztosan tudtam: a fegyvernek szerepelnie kell a logóban

– mondta 2022-ben a By Design: The Joe Caroff Story című dokumentumfilmben. Annak ellenére, hogy ő alkotta a legendás logót, a család soha nem kapott jogdíjat. Joe korábban azt is elárulta, hogy az évek során soha nem őrizte meg az eredeti vázlatokat és terveket, ami utólag már nem tűnt okos húzásnak, írja a Mirror.