„Lehet, hogy jövő héten kilakoltatják a babát” – Túlhordja első gyermekét VV Seherezádé, a kicsi már most 4,5 kiló!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 16:05
A celeb már napok óta túlhordja kisbabáját, a szülés azonban még mindig várat magára. VV Seherezádé őszintén mesélt arról, hogyan viseli a fizikai és lelki terheket az utolsó időszakban.
A ValóVilág 5. szériájának bombázója hónapok óta izgatottan várja első gyermekét, ám a pici egyelőre nem mutatja jelét annak, hogy világra szeretne jönni. VV Seherezádé a Borsnak nyíltan beszélt a nehézségekről, a fájdalmakról és a reményről, ami most minden napját átszövi.

VV Seherezádé
VV Seherezádé élete már régóta nem a partikról szól (Fotó: Facebook)

VV Seherezádé túlhordja óriási babáját

VV Seherezádé gyermeke még mindig nem érkezett meg, így hivatalosan is kezdetét vette a túlhordás időszaka. A kismama viccesen úgy fogalmazott, a baba remekül érzi magát a „mamahotelben”, és esze ágában sincs kiköltözni. Bár a humor segít oldani a feszültséget, az elmúlt napok komoly próbatételt jelentenek számára. A hétvégén orvosi vizsgálaton járt, és mostantól minden nap ellenőrzik az állapotát.

Lehet, hogy jövő héten kilakoltatják a babát, de egyelőre nem akar távozni 

– mondta mosolyogva a Borsnak, utalva arra, hogy ha vasárnapig nem indul be magától a szülés, befektetik a kórházba. Ott döntenek majd arról, hogy beindítják-e a szülést, és szükség lesz-e császármetszésre. A doktorok szerint a baba már most 4,5 kiló, ami komoly kihívást jelent, különösen, hogy az édesanya mindössze 160 centiméter magas.

Kultsár Vivien türelmes, és hálás, hogy megadatott neki a gyermekáldás (Fotó: Facebook)

VV Sehezerádé szülése: érzelmi hullámvasút az utolsó napokban

A fizikai megterhelés óriási: fájdalmai vannak, aludni alig tud, és érzi, hogy belső szervei nyomás alatt vannak. Emellett érzelmileg is hullámvasúton ül – a hormonok és a bizonytalanság megviselik, mégis igyekszik türelmes maradni. Tudja, hogy a folyamat végén egy csoda vár rá, de bevallotta, néha lelkileg kimerül.
 

Sokan írnak nekem, ami nagyon jól esik, de most pár napig nem adtam hírt magamról

 – árulta el a Borsnak, hozzátéve, hogy szeretné már biztosan tudni: minden rendben van, és egészségesen tarthatja a karjában kisbabáját.
VV Seherezádé férje és barátnője minden nap elkísérik a vizsgálatokra, de amennyire tudja, saját maga is intézi az utazást, mert vezetni még most sem jelent gondot számára. Közben folyamatosan próbálja „kicsalogatni” a babát, és bár a VV Seherezádé Instagram oldalán most kevesebb bejegyzés születik, a követők izgatottan várják a nagy bejelentést.
 

 

