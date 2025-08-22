Nótár Mary kitálalt a Sztárban Sztár All Starsról, komoly mit mond az ellenfeleiről

Nemrég ünnepelte 40.születésnapját Nótár Mary, aki mögött nagyon dolgos hónapok vannak. A Sztárban Sztár All Stars 2025 versenyzője hosszú heteken keresztül A Nagy Duett versenyében bizonyította tehetségét, nem volt könnyű dolga, Aurelio volt a sztárpárja, akinek köztudottan semmi hangja nincs. De a közönség annyira megszerette őket, hogy a döntőbe jutottak, ahol végül az ezüstérmet szerezték meg Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence mögött.
A mulatós sztár még így 12 év távlatából is nagyon jól emlékszik azokra az alakításokra, amelyekkel az ország házibulijának első évadában lépett színpadra. Nótár Mary imádta a Sztárban Sztár minden pillanatát, ami országos ismertséget hozott számára.
„Nyár van, szezon van, rengeteg koncertem, fellépésem van, de lelkileg már nagyon készülök az All Stars műsorra” – árulta el a Borsnak a gyönyörű énekesnő.
Nagyon várom, hogy fizikailag is belevessük magunkat a próbákba, az élő adásokba. Nekem az első évados szereplésem meghatározó volt az életemben! Mert bár akkor már engem nagyon sokan ismertek, de egy beskatulyázott előadó voltam, én voltam a kis mulatós cigány lány, az aranyos kis hoppájával. Ez a műsor lehetőséget adott viszont arra, hogy szélesebb körben megismerjenek, megismerjenek olyanok is, akik nem hallgatnak mulatós zenét. Nekem ez volt az első televíziós show-műsorom, és egy csapásra megismertek, megszerettek, mérföldkő volt az életemben!
„Szerintem nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy nekem ez a műsor azt jelentette, főleg annak tudatában, hogy ez volt az első ilyen, hogy én teljesen kibújok a magam kis biztonságos csigaházából.”
Teljesen komfortomon kívül esett, esik még most is, de mégis imádtam az első évadot is és imádni fogom ezt is. A legemlékezetesebb alakításom Christina Aguilera volt, na és Justin Bieber! Akkor harmadik helyen végeztem, de most elképesztően erős a mezőny, biztos vagyok benne, hogy mindenki nagyon jó énekes, nagyon-nagy verseny lesz. Véresen komolyan veszem, de igyekszem majd belelazulni ebbe az egész miliőbe. Nem szeretnék ráfeszülni, de tuti nagyon fogok izgulni!
– fejezte be Nótár Mary.
