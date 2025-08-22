"Imádtam ezt a dalt is" - Újabb fotóval nosztalgiázott Horváth Tamás

Az elmúlt napokban Horváth Tamás Instagram-oldalát szinte ellepték a nosztalgikus képek a Sztárban Sztár ötödik évadából, ahol az énekes elsöprő győzelmet aratott.

Horváth Tamást teljesen átjárta a versenyszellem. Fotó: SZL

5. évad 9. adás… Alex Clare-től a Too Close-t adtam elő. Imádtam ezt a dalt is, de mint mindig, a második produkcióm volt igazán pusztító… Hamarosan hozom a képet…

- írta Instagram-posztjában az énekes, mellékelve egy fotót, amin szinte kiköpött mása a brit előadónak.

Bár saját bevallása szerint nem gondolta volna, hogy valaha is visszatér a műsorba, Horváth Tamás is beállt azon versenyzők sorába, akik szerepelni fognak az idei Sztárban Sztár All Stars tizenegyedik évadában.