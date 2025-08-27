Igazi álomnyaralás: meseszép helyre ment Vasvári Vivien - Fotók

Vasvári Vivien nemrég adott életet negyedik gyermekének, aki már a második közös babája a jelenlegi férjével. Hatalmas a boldogság, hiszen nagyon várták a pici érkezését, ráadásul minden jel arra utal, hogy máris készen állnak arra, hogy a jövőben újabb csöppség tegye teljesebbé a hétköznapjaikat – de persze ez még odébb van.

Vasvári Vivien / Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Most eljött a pihenés ideje: csodálatos helyre utaztak Vasvári Vivienék, ugyanis Horvátországba mentek, ahol a megosztott képek alapján nagyon jól érzik magukat. Nem csoda, hiszen meseszép országról van szó, ráadásul rengeteg élménnyel is gazdagodnak, hiszen különleges ételeket esznek és együtt élvezik a kalandot.

Itt lehet megtekinteni pár képet Vasvári Vivienék álomnyaralásáról: