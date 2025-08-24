Vasvári Vivien fotót közölt Liamről: Ilyen nagy már a család legkisebbje

Vasvári Vivien és családja úgy döntött, kiélvezi a nyár utolsó minden pillanatát és hajóútra indulnak. A 43 éves sztármami, férje és gyermekei ugyanis egy 8 napos kiruccanásra indultak, ahová természetesen a család legkisebb tagja Liam is velük tartott.

Hajóútra indultak családjával. Fotó: Vasvári Vivien

Liam két bátyjához hasonlóan Miamiban látta meg a napvilágot idén tavasszal. Az immáron több mint négy hónapos csöppség azóta is folyamatosan, ahová csak lehet, utazik édesanyjával, így ez most sem volt kivétel. Indulás előtt pedig Vivi készített is egy csodás anya-fia fotót a hajóról, amelyen jól látszik, mekkorát is nőtt Liam az elmúlt hónapok alatt.

A sztármami ezen kívül 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében természetesen nagylányáról, Arianáról és két másik fiáról, Edwardról és Colinról is osztott meg fotókat, amelyeken jól látszik, mindük közül talán Colin volt az, aki leginkább várta, hogy végre vízre szálljanak.