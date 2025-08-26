Elbűvölő: meghitt családi fotókat mutatott Vasvári Vivien

Vasvári Vivien, aki néhány napja még Mykonosz szórakozóhelyein bulizott, most meghitt családi nyaraláson vesz részt a Kornati nemzeti parkban, Horvátországban. A gyönyörű család minden gyermeke útra kelt, és úgy tűnik, mindenki remekül érzi magát.

A programban a különböző ételek kipróbálásától az úszáson át a hajózásig minden szerepelt. A napsütést a család egy jachton élvezte, miközben a legkisebb gyermek többször is elaludt a kilátás nézegetése helyett.