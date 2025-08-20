Túl szexi: Vasvári Vivien mellei alig maradtak meg a mélyen kivágott ruhában - Fotó

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 13:30
A sztáranyuka nem szégyenlősködött a görögországi nyaralásán sem.
Amy Mans
A szerző cikkei

Vasvári Vivien, az üzletasszony és influenszer a görögországi Mykonosról osztott meg egy lenyűgöző fotót Instagram-oldalán.

alt=Vasvári Vivien merész szettben bulizott Görögországban
Vasvári Vivien merész szettben bulizott Görögországban / Fotó: MW

Vasvári Vivien megmutatta bulizós énjét

A képen Vivien egy merész, átlátszó hatású, flitteres miniruhát visel, amely tökéletesen kiemeli nyári barnaságát és alakját. Az outfitet zöld kiegészítőkkel, egy trendi táskával és magas sarkú papuccsal egészítette ki, melyek remekül harmonizálnak a mediterrán környezettel.

A fotó hátterében a mesés Égei-tenger látványa és a jellegzetes mykonosi kőfalak láthatók. A 34 éves sztáranyuka igazán kitett magáért a görögországi bulizáson, ahol láthatóan nagyon jól érezte magát, ahogy a megosztott többi képen is látszik.

Vasvári Vivien legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

 

