Túl szexi: Vasvári Vivien mellei alig maradtak meg a mélyen kivágott ruhában - Fotó

Vasvári Vivien, az üzletasszony és influenszer a görögországi Mykonosról osztott meg egy lenyűgöző fotót Instagram-oldalán.
A képen Vivien egy merész, átlátszó hatású, flitteres miniruhát visel, amely tökéletesen kiemeli nyári barnaságát és alakját. Az outfitet zöld kiegészítőkkel, egy trendi táskával és magas sarkú papuccsal egészítette ki, melyek remekül harmonizálnak a mediterrán környezettel.
A fotó hátterében a mesés Égei-tenger látványa és a jellegzetes mykonosi kőfalak láthatók. A 34 éves sztáranyuka igazán kitett magáért a görögországi bulizáson, ahol láthatóan nagyon jól érezte magát, ahogy a megosztott többi képen is látszik.
Vasvári Vivien legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
