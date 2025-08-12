Tündéri képeket osztott meg Vasvári Vivien kisfiáról

Újabb aranyos képekkel lepte meg követőit Vasvári Vivien. Kisfia, Colin már számos fotózásnak volt a sztárja, de úgy tűnik édesanyja most egy meglepően kreatív, és szó szerint édes díszletbe helyezte őt.
Mindig is szerettem a kreatív dolgokat, és ez az egyik olyan sorozat, ami igazán nagy kedvencem, akárcsak a Lucky Charms.
- írta Instagram-posztjában a sztáranyuka.
Az ennivalóan aranyos fogalma a képek láttán új szintre lépett, ugyanis a kis Colin egy tál Lucky Charms müzliben szunyókált a fotózás erejéig.
