„Szívmelengető látni” – Egy álom az élet! Így fogadták otthon Vasvári Vivien gyermekei legkisebb testvérüket

Április végén adott életet a legkisebb fiának Vasvári Vivien. Liam teljesen egészségesen, komplikációk nélkül érkezett a világra, az anyuka pedig köszöni szépen, testileg és lelkileg egyaránt nagyon jól van, erről pedig elsőként magazinunknak mesélt.

Vasvári Vivien szülése után is tökéletes formában van (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien: „Sikerült visszatalálnom önmagamhoz”

„A szülés után hamar sikerült visszatalálnom önmagamhoz, és most már tényleg élvezem minden pillanatát ennek az új életszakasznak. Jó érzés látni, ahogy szépen összeáll az új családi dinamika. A hétköznapok nyugalomban és szeretetben telnek. Liam fantasztikus kisbaba, kiegyensúlyozott, és még éjszaka is szépen alszik. Nálunk mindig is a struktúra volt a kulcs: a gyerekek tudják, mi következik, biztonságot ad nekik a kiszámíthatóság. Az eddigi gyermekeink is így szoktak nyugodtan aludni, és Liamnél sincs ez másképp” – kezdte Vasvári Vivi a hot! magazinnak.

A Feleségek luxuskivitelben egykori sztárja korábban szintén a hot! hasábjain beszélt a várandóssága megéléséről és arról, hogy teljesen új kihívások elé állította ez a terhesség, mint a korábbiak. Ehhez képest nagyon tudatosan vette az akadályokat, emiatt is sikerült ilyen jól megélnie azt az időszakot, ami most már mögötte van.

„Most mentálisan is tudatosabban készültem. Sokat segítettek a korábbi tapasztalatok, de minden szülés más. Liam születése meglepően gördülékeny volt, mégis mélyebb hatással volt rám, talán azért is, mert most még erősebben éreztem a jelenlét fontosságát. Szerencsére minden úgy alakult, ahogy reméltem. Végig biztonságban éreztem magam, ami óriási ajándék egy szülésnél.”

A hazatérésünk nagyon megható volt: a gyerekek már napokkal korábban felkészültek Liam fogadására, és amikor hazaértünk, szinte körberajongták. A ház megtelt élettel és most még több öleléssel

– mesélte büszkén az anyuka.

Vasvári Vivien családja tökéletes időszakot él meg (Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN)

Vasvári Vivien gyerekei: ahogy a nagykönyvben meg van írva

A megszületése óta arany élete van Liamnek és a szülőknek is, a kisfiú ugyanis elképesztően nyugodt, és csodásan fejlődik – ahogyan az a nagykönyvben meg van írva.