„Nincs csodálatosabb dolog, mint anyának lenni!” – tündéri babafotókon Vasvári Vivien kisfia

Az elmúlt napokban Vasvári Vivien több babafotót is megosztott Instagram-oldalán tündéri kisfiáról.

Vasvári Vivien rajongói nem maradnak cuki babafotók nélkül

Ahogy korábban is megírtuk, Vasvári Vivien rajong a kreatív fotósorozatokért. Pár nappal ezelőtti képein a csöppség egy tál müzliben pihen, most pedig újabb, hangulatos és ötletes felvételekkel örvendeztette meg követőit. Kisfia a Hold és a csillagok társaságában alszik, álmát pedig egy plüssmaci őrzi. Végezetül egy különleges képmontázst is megmutatott rajongóinak, amelyen csak apró részletek látszanak, egy kis kéz, egy pici láb, ettől pedig még meghittebb és bensőségesebb lett az összhatás a képek között.

„Nincs csodálatosabb dolog, mint anyának lenni!”

– írja Instagram-bejegyzésében Vasvári Vivien.