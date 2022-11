Tegezik fiatal tanítványai az ország Vili bácsiját

Várkonyi András élete a színészet, ám sajnos az utóbbi hetekben a magas rezsiköltségek miatt számos fellépése elmaradt.

– Sajnos sok fellépést lemondanak, a nehéz fenntartási költségek miatt. Persze így sem panaszkodom, vannak önálló fellépéseim, és Fodor Zsókával is rengeteg helyre megyünk. A jobb időkben szoktunk menni kisebb falvakba és városokba, színdarabot játszani. Ám sajnos a hidegebb idő miatt erre most kevés a lehetőségünk, ha jobb idő lesz, akkor ismét felkerekedünk – kezdte keserédes hangulatban Várkonyi, aki a színház mellett szinkronszínészkedik és művészi beszédet oktat fiataloknak a Talent stúdióban. Ez különösen a szívéhez nőtt, az elmúlt időben.

– Nagyon élvezem, hogy a fiatalokat taníthatok. Mindig elmondom, hogy sajnos a szinkron szakma nem olyan, amivel önállóan meg lehet élni. De a kíváncsiságuk engem is feltölt, mindig mondom nekik, hogy nyugodtan tegezzenek, hiszen egy generáció vagyunk. Jó olyan gyerekekkel dolgozni, akiket érdekel ez a szakma és a világ is. Jól fogadtak már az első alkalommal, és a figyelmük felém örömmel tölt el – mondta mosolyogva a színművész, akinek a rengeteg munka mellett azért a pihenésre is jut ideje. Kutyájával rendszeresen járja otthonuk mellett elterülő erdőt.

– Nagyon szeretek a természetben lenni, jó kiszakadni a nyüzsgésből. Szerencsére itt mellettünk ez az erdő tele van vadállatokkal is. Mondták már, hogy van itt vaddisznó, de azzal szerencsére még nem találkoztunk. Őzikével és más kisebb termetű élőlénnyel már igen – fűzte hozzá boldogan.