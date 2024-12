Várkonyi András és fia, Gyula: „Ritka, hogy együtt lehetünk”

Amikor előkapják a fotóalbumot, szinte mindig előjön egy vidám sztori az életükből – igaz, olykor könnyek is megjelennek a szemükben. Az interneten számos olyan fotót látni, hogy a szereplők újra elkészítik a sok évvel korábbi fényképeket – most Várkonyi Andrásék is így tettek.

Várkonyi András: „Gyula eleven gyerek volt” (Fotó: archív / hot magazin)

– Még régebben édesapámmal is csináltunk egy ilyet; úgy örülök, hogy megtörtént, mert ő már nincs velünk, így különösen jó visszanézni a képeket. Feltódul a sok emlék, elönt a nosztalgia – kezdte András a hot!-nak.

Várkonyi András: „Oszvald Marika megmentett”

A színész és rádiósként dolgozó fia ritkán találkoznak a hétköznapokban, mégis közeli a viszonyuk.

– Ritka alkalom, amikor együtt lehetünk, mert Gyuláék messze laknak. Hétvégenként találkozunk, mindennap beszélünk telefonon. Most ez az erdei kirándulás és fotózás igazán jó közös program volt; örülök, hogy az egészségi állapotom lehetővé tesz még hasonlókat. Jó egy éve még nem voltam ilyen fitt és mozgékony: nem tudtam lehajolni, mintha 100 tűvel gyötörtek volna, fájt a kezem, az ujjaim… Mint kiderült, egy makacs ízületi gyulladás ért utol, de Oszvald Marika megmentett. Ajánlott egy ízületregeneráló kúrát, ami több mint 160 hatóanyagot tartalmaz. A gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógynövények segítettek, mindegyiket évszázadok óta használják kínai és indiai gyógyítók – mesélte András, aki a fiával és Pajtival is tökéletesen tudja tartani az iramot.

A színészből a negyven évvel ezelőtti fotókat nézve előtört a nosztalgia.

Ezt a 40 évvel ezelőtti fotót alkotta újra András és Gyula (Fotó: archív / hot magazin)

– Kiegyensúlyozott a viszonyunk a fiammal, persze azért más az apa-fia kapcsolat, amikor kicsik a gyerekek. Oda kell figyelni sok mindenre, például az iskolára, hogy minden rendben menjen. Nálunk főleg a feleségem volt, aki jobban oda tudott figyelni; én nagyon sokat dolgoztam akkoriban. Gyula eleven gyerek volt, amilyen én magam is; szavam nem lehet, mert én is sok váratlan húzást megléptem anno. De hát azért gyerek a gyerek, hogy ősz hajszálakat okozzon az édesapjának – emlékezett vissza a Barátok közt deres hajú sztárja.