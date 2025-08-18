Valkusz Milán a sürgősségire került: nem ő az egyetlen énekes, akit kórházba kellett szállítani

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Valkusz Milán a SOTE sürgősségijére került a ValMar duó szombati, Budapest Parkban adott koncertje után.
Az énekes kórházba került, a pontos diagnózis szerint, amit a duó menedzserétől tudunk, kimerültség és bordaközi izomhúzódás. Az énekes végül saját lábon, vasárnap hajnali háromkor hagyhatta el a kórházat, de még sok pihenésre van szüksége.
„PARK. Szavakba nem tudom önteni milyen élmény volt a tegnap este, nem evilági hangulatok , energiák és szeretet szabadult fel. Tényleg nem túlzok ha azt mondom, hogy életünk eddigi legösszeszedettebb, legenergikusabb és legkatartikusabb bulija volt. Utolsó zenénél volt egy “ájulásom” , térdre kényszerültem, de aztán tudtam folytatni… Amikor lejöttem, éreztem, hogy valami nem oké és az orvos csapat is látta rajtam. Nem találtak mindent rendben. Bevittek a SOTE-ra és szépen lassan jól lettem. Kizártak minden komoly eshetőséget, hál Istennek a jelek csak áljelek maradtak a legrosszabb kimenetelre. Innen is szeretném megköszönni mégegyszer és hálám kifejezni a Budapest Park mentősorvos csapatának, majd azután a SOTE sürgősségin dolgozó minden léleknek, akik azon voltak, hogy rendben legyek. ÉS NEKTEK IS NAGYON, kedves közönségünk, akik nélkül mindez nem történt volna meg. Soha nem fogom elfelejteni azt a reakciót, amikor vége volt a koncertnek, az örömkönnyeket és a valami mást… Mert ezek vagyunk mi, ezek vagytok Ti, valami más…"
- írta Valkusz Milán az Instagramon.
Nos, nem ez az első eset, hogy Valkuszt, vagy valamelyik zenésztársát csúnya baleset éri a színpadon. A Bors ezért arra vállalkozott, hogy összegyűjti a legrémisztőbb színpadi baleseteket, amiknek nagy része egyébként épp a ValMarhoz kapcsolódik.
Marics Peti és Valkusz Milán nagyszabású koncertet adott 2024-ben a Papp László Budapest Sportarénában, ahol Valkusz Milán durván megsérült, amikor túl közel ment az egyik pirotechnikai eszközhöz, amiből hirtelen láng csapott fel, őt pedig megégette. A szerencsétlen esetet egy rajongó rögzítette telefonjával, az ijesztő felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában. A videón látható, hogy miután az énekes megfordult, füst szállt fel a magasba, ugyanis kigyulladt a haja, sőt, megégett a szemöldöke és a szempillája is, az égés szagát a közönség is érezte. Az eset után fájdalmai voltak, ezért le kellett sétálnia a színpadról.
Szintén a ValMar duó balszerencséjét támasztja alá az a drámai baleset, amit Marics Peti szenvedett el a formáció első Budapest Parkos koncertjén, még 2023-ban. Egy koreográfia közben felugrott, majd rosszul érkezett a színpadra, a bokája bánta. Tolószékkel hagyta el a helyszínt, gyógyulása pedig több hétig tartott.
A Bors számolt be arról is, hogy a BSW formáció egyik tagja, Sziklai Mátyás még 2022-ben koncert közben leesett a színpadról. Az énekes saját Instagram-oldalán osztotta meg, ahogy a fellépés közben leesett a színpadról, a balesetet kamera is rögzítette.
„Régóta mondom, hogy kinőttük a kisebb színpadokat… Imádjuk a klubokat, de szerencsére mar nagyszínpados a gang! Onnan nehezebb leesni!”
- írta a videó mellé a zenész, aki szerencsére nem sérült meg.
Manuel 2023. szeptemberében adott nagy koncertet, ám a balszerencse őt sem kerülte el. Éppen T. Danny-vel volt a színpadon, amikor egy ugrás után az érkezés pillanatában megbotlott és elesett, amiről több felvétel is készült. Az egyiken az esés pillanata is látható, miután kollégája és barátja leguggolt mellé, és bár közösen befejezték a dalt, Manuelt folyamatosan támogatni kellett, mert láthatóan pokoli fájdalmai voltak. Végül T. Danny behívott pár stábtagot a színpad mellől, hogy segítsenek levinni a pórul járt rappert.
A következő pillanatban már az látszódik, hogy igyekeztek levinni Manuelt a színpadról, hogy ellássák. Azonban a közönségét nem akarta cserben hagyni és kis idő múlva visszatért a színpadra, amit hatalmas ováció övezett. Mielőtt folytatta volna a koncertet elmondta a közönségnek, mi is történt vele.
„Annyira besz*rtam gyerekek! Elestem és kiugrott a térdem, és a lábszáram teljesen más irányba állt” – mondta Manuel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.