Valkusz Milán a sürgősségire került: nem ő az egyetlen énekes, akit kórházba kellett szállítani

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Valkusz Milán a SOTE sürgősségijére került a ValMar duó szombati, Budapest Parkban adott koncertje után.

Valkusz Milán rosszul lett a koncertjén (Fotó: Adam Bertalan)

Az énekes kórházba került, a pontos diagnózis szerint, amit a duó menedzserétől tudunk, kimerültség és bordaközi izomhúzódás. Az énekes végül saját lábon, vasárnap hajnali háromkor hagyhatta el a kórházat, de még sok pihenésre van szüksége.

„PARK. Szavakba nem tudom önteni milyen élmény volt a tegnap este, nem evilági hangulatok , energiák és szeretet szabadult fel. Tényleg nem túlzok ha azt mondom, hogy életünk eddigi legösszeszedettebb, legenergikusabb és legkatartikusabb bulija volt. Utolsó zenénél volt egy “ájulásom” , térdre kényszerültem, de aztán tudtam folytatni… Amikor lejöttem, éreztem, hogy valami nem oké és az orvos csapat is látta rajtam. Nem találtak mindent rendben. Bevittek a SOTE-ra és szépen lassan jól lettem. Kizártak minden komoly eshetőséget, hál Istennek a jelek csak áljelek maradtak a legrosszabb kimenetelre. Innen is szeretném megköszönni mégegyszer és hálám kifejezni a Budapest Park mentősorvos csapatának, majd azután a SOTE sürgősségin dolgozó minden léleknek, akik azon voltak, hogy rendben legyek. ÉS NEKTEK IS NAGYON, kedves közönségünk, akik nélkül mindez nem történt volna meg. Soha nem fogom elfelejteni azt a reakciót, amikor vége volt a koncertnek, az örömkönnyeket és a valami mást… Mert ezek vagyunk mi, ezek vagytok Ti, valami más…"

- írta Valkusz Milán az Instagramon.

Nos, nem ez az első eset, hogy Valkuszt, vagy valamelyik zenésztársát csúnya baleset éri a színpadon. A Bors ezért arra vállalkozott, hogy összegyűjti a legrémisztőbb színpadi baleseteket, amiknek nagy része egyébként épp a ValMarhoz kapcsolódik.

Valkusz Milán tavaly megégett a színpadon

Marics Peti és Valkusz Milán nagyszabású koncertet adott 2024-ben a Papp László Budapest Sportarénában, ahol Valkusz Milán durván megsérült, amikor túl közel ment az egyik pirotechnikai eszközhöz, amiből hirtelen láng csapott fel, őt pedig megégette. A szerencsétlen esetet egy rajongó rögzítette telefonjával, az ijesztő felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában. A videón látható, hogy miután az énekes megfordult, füst szállt fel a magasba, ugyanis kigyulladt a haja, sőt, megégett a szemöldöke és a szempillája is, az égés szagát a közönség is érezte. Az eset után fájdalmai voltak, ezért le kellett sétálnia a színpadról.