Újra lecsapott az átok: Marics Peti sorsára jutott Manuel is

Csütörtökön volt Manuel nagykoncertje, ami az egyik legjobban várt esemény volt a botrányos rapper és rajongói számára is. Azonban a fiatal előadó is úgy járt, mint korábban Marics Peti, Majka, Király Viktor, vagy Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője. A buli egy adott pontján Manuel éppen T. Danny-vel volt a színpadon, amikor megtörtént a baj. Egy ugrás után az érkezés pillanatában megbotlott és elesett, amiről több felvétel is készült. Az egyiken az esés pillanata is látható, miután kollégája és barátja leguggolt mellé, és bár közösen befejezték a dalt, Manuelt folyamatosan támogatni kellett, mert láthatóan pokoli fájdalmai voltak. Végül T. Danny behívott pár stábtagot a színpad mellől, hogy segítsenek levinni a pórul járt rappert.

A következő pillanatban már az látszódik, hogy igyekeztek levinni a rappert a színpadról, hogy ellássák. Azonban a közönségét nem akarta cserben hagyni és kis idő múlva visszatért a színpadra, amit hatalmas ováció övezett. Mielőtt folytatta volna a koncertet elmondta a közönségnek, mi is történt vele, amihez T.Danny is fűzött pár gondolatot.

– Annyira besz*rtam gyerekek! Elestem és kiugrott a térdem, és a lábszáram teljesen más irányba állt – mondta Manuel, akitől rapper barátja vette át a szót. – Akkor is ott voltál – utalva Marics Peti balesetére – szóval valami van veletek – viccelődött a Dancing with the Stars versenyzője a haverjai esésein.

A VALMAR tagja ugyanis szintén a Budapest Parkban a nagykoncertjükön törte el a lábát, szintén egy rossz ugrást követően. Nem sokkal később Lábas Viki ugyanitt esett el a fellépésükön, szerencséjére ő megúszta komoly sérülés nélkül. A jelek szerint a főváros legnagyobb szabadtéri bulihelye annyira felpörgeti a sztárokat, hogy nem figyelnek oda magukra.

Megnyugtatta a rajongóit

Manuel a buli után egy képpel nyugtatta meg a rajongóit, hogy minden rendben van. De ennek ellenére egy rövid pihenést be kell iktatnia, és sajnos vakációzni sem tud elmenni, amíg ismét talpra nem állhat.

Nincs gáz, megleszek. Nagyon jó volt Bp! Szerettem volna elmenni nyaralni, de így off. 6-8 hét semmi, ez van… A buli viszont olyan jó volt, de tényleg. Életem bulija, és köszönöm

– írta ki a közösségi oldalára Manuel, aki azt is leírta, hogy a pénteki szegedi fellépését és valószínűleg a következő párat is le kell majd mondania.