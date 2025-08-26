A TV2 műsorai nyerték a nyári hírversenyt az RTL-lel szemben

A 2025. június 1. és augusztus 24. közötti időszak egyértelmű győztesei a TV2 hírműsorai és reggeli infotainment produkciói voltak. A nyár eddig eltelt részében mindkét kiemelt (18-59) célcsoportban átlagban nyerte idősávját az RTL-lel szemben a főműsoridős Tények, a Tények Plusz, valamint a reggeli műsorok, a Mokka és a Mokkacino is.

A TV2 hírműsorai és reggeli infotainment produkciói abszolút győztesek voltak a nyáron (Fotó: Tv2)

A TV2 minden területen jobb eredményeket produkált

A Mokka és a Mokkacino átlagban jelentős különbséggel nyerték idősávjukat júniusban, júliusban és augusztusban is, az elért közönségarány alapján, mindkét kiemelt korcsoportban. A Mokka a 18–59 évesek körében teljes vizsgált időszak átlagában 12,0%-os közönségaránnyal futott, az RTL azonos idősávja mindössze 5,8%-ot hozott. A teljes lakosságban a Mokka 14,1%-os közönségarányt ért el, az RTL ugyanezen idősávban 6,0%-ot.

A Mokkacino a 18–59 évesek körében átlagosan 9,8%-os közönségarányt produkált, míg az RTL azonos idősávja 3,0%-ot. A teljes lakosságban a Mokkacino 10,9%-os közönségarányt ért el, szemben az RTL 3,5%-ával.

A Tények kimagasló számokat hozott

A főműsoridős Tények szintén kiemelkedő eredményeket hozott a nyár folyamán: A 18–59 éves korosztályban a vizsgált időszakban a Tények átlagos közönségaránya 16,2% volt, míg az RTL ugyanekkor 15,8%-ot ért el. A teljes lakosság körében a Tények 20,1%-os közönségaránnyal futott, szemben az RTL 19,1%-ával.

A 18–59 éves korosztályban a legmagasabb nézőszámot elérő adás 2025. augusztus 22-én volt, amelyet 231 770 fő követett, 20,3%-os közönségaránnyal, míg az RTL azonos idősávban csak 14,4%-ot hozott.

A teljes lakosság körében a legnézettebb Tények-adás 2025. július 8-án került képernyőre 658 187 nézővel, amelyhez 22,6%-os közönségarány társult. Az RTL azonos idősávban 21,8%-os közönségarányt produkált.

A nyári időszakban is a TV2 hírműsorait választották a legtöbben – ez számunkra nem csupán statisztikai siker, hanem megerősítés abban, hogy a közérthető tájékoztatás iránti nézői igény továbbra is erős. Műsorvezetőink és szerkesztőink nap mint nap azon dolgoznak, hogy a legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket érthetően és emberközelien mutassák be. A nézettségi eredmények azt jelzik, hogy jó úton járunk

– kommentálta az eredményeket a TV2 Csoport hírigazgatója, Szalai Vivien.