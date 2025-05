Oláh Gergő után újabb ismert zenészek álltak bele Fehér Krisztiánba

„És egy kommentelő azt is írta, hogy több ilyen is van, és akkor nekik is be kellene szólnom! Teljesen jogos, be is fogok nekik is! (...) Az, hogy a dalaikban ocsmányul beszélnek, az egy másik téma, de hogy egy koncerten, emberekkel, megrendelőkkel, technikusokkal, közönséggel, alpári módon nyilvánulnak meg, na az már tűrhetetlen! És higgyétek el, nem csak én gondolom így az előadók közül, csak ők nem mernek, nem akarnak felszólalni, én meg igen, ennyi, szabadságom van rá!”

Mások sem tartják ezt jó iránynak

Időközben Kocsis Tibor is színt vallott az eset kapcsán:

„Úgy érzem, ez egy rossz irány, akkor is, ha emiatt boomer vagyok. Függetlenül attól, hogy ez a fiú mekkora sikereket ért el eddig és fog még elérni, így viselkedni a színpadon, az trógerség. Szekunder szégyenem van attól, ahogy nézem, hogy divatos kifejezéssel éljek: cringe az egész (…) Tizennégy éve állok színpadon, mások meg még nálam is sokkal régebben, és valahogy úgy érzem, ha eddig nem működött ez a stílus, ezután se fog. Lehet, hogy most cool ez a nyegle, egybites viselkedés, de azért hiszek az emberek értékítéletében. Hiszek a minőségben” – írta közösségi oldalán.