Lola fél attól, hogy kislánya lesz?: „Nem akarom a gyerekemet terápiaként használni”

A népszerű énekesnő, műsorvezető számára valószínűleg a 2025-ös év több szempontból is emlékezetes marad. Ugyanis még márciusban kérték meg a kezét, majd nagyjából egy hónapra rá Lola párja társaságában bejelentette, hogy gyermeket várnak. A nyár elején pedig megtörtént az esküvő is. Az újdonsült kismama már nagyon várja azt, hogy édesanya legyen, miközben tudja mennyi nehézséggel is jár ez.

Lola férje mindenben támogatja szíve választottját (Fotó: ZSOLNAI DÓRI / hot magazin!)

„Lesznek olyan időszakok, mikor bele fogok pusztulni”

„Választhattam volna azt életet is, hogy nem lesz gyermekem és akkor marad minden ugyanígy, illetve maradhatok én is ugyanolyan. De őszintén megvallva, nem vagyok már olyan, mint 10 vagy 5 évvel ezelőtt. Én vágyom erre a változásra, habár tudom, hogy lesznek olyan időszakok, mikor bele fogok pusztulni. Mert látom, hogy nemcsak a jó dolog jár a gyerekvállalással” – fejtette ki őszinte véleményét nemrégiben a leendő anyuka egy podcastműsorban.

Lola tehát tudja azt, hogy a gyereknevelés nem lesz egy könnyű menet, azonban most a Borsnak bevallotta, hogy ő több szempontból is hátrányban lehet az anyasággal kapcsolatban. Mivel az énekesnőt kislánykora óta édesapja nevelte, ezért a nagymamája töltötte be az édesanya szerepét. Az anyukája, mikor Lola ötéves volt, elhagyta őt szülés utáni depressziója miatt. Az énekesnő azonban nem neheztelt rá emiatt, viszont ebből kifolyólag nem feltétlenül tudja azt, hogy milyen egy jó anya-lánya kapcsolat. Az említett információk tudatában pedig még érdekesebb az a tény, hogy a kismamának lánygyermeke lesz.

Lola édesanyja miatt nem lenne jó szülőként?

Szerintem a nehéz gyerekkoromnak tudható be az is, hogy viszonylag későn, 37 évesen lettem anyuka, ugyanis sok mindenben kellett még fejlődnöm. Viszont az én közvetlen környezetemben is vannak gyerekes szülők, akiktől el tudok lesni majd egy-két dolgot. Illetve talán nekem is meg kellett érnem ahhoz, hogy egyáltalán felmerüljön a gyermekvállalás gondolata, mivel egy jó ideig nem akartam

– vélekedett Lola.

„Továbbá én teljes mértékben meg voltam győződve arról, hogy nekem kisfiam lesz, ugyanis én régen is inkább fiús lány voltam. Mégis óriási örömmel tölt el az, hogy kislányt hordok a szívem alatt. Valószínű, hogy azt az anyai kötődést én már meg fogom tudni adni, ami nálam anno máshogy alakult” – folytatta.