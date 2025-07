„Nagyon kegyetlen” – rossz hírt kapott Lola a terhességéről

Ahogyan a Bors is megírta nemrégiben, Lola terheléses cukorterhelés eredményei rosszak lettek. Az orvos megállapította, hogy terhességi cukorbetegség alakult ki nála, ennek következtében a saját és a kisbabája érdekében szigorú diétára fogták. Ez azért is különösen szomorú, mert korábban Lola folyamatosan arról töltött fel tartalmakat, hogy mióta terhes, milyen fantasztikus étvággyal eszik, és mennyire imádja a táplálkozást. Ezt most drasztikusan vissza kell szorítania, Insta-sztorijában pedig arról beszélt, hogy hogyan viseli mindezt.

Lola nagyon rosszul viseli, hogy diétáznia kell

Nagyon rosszul viselem

– árulta el Lola arra a kérdésre, hogy hogyan viseli, hogy diétáznia kell a cukorbetegség miat.

Azt is elmondta, hogy ő alapvetően nem étkezik rosszul. Az orvosok a következőket kérték tőle: 150 grammos szénhidrátdiéta,

ne egyen éjjel-nappal csokit és sütit,

ne igyon cukros üdítőt

Lola ezeket alapvetően tartja, ezek nem jelentenek neki újdonságot. Ráadásul még sportolt is, éppen ezért nagyon meglepték az eredmények, nem gondolta, hogy ilyen problémával kell majd megküzdenie.

Én azt gondolom, hogy nagyon kegyetlen, hogy amikor egy harmadik trimeszterben lévő nő grammra kiszámolva eszik, és a 150 gramm szénhidrát ebben a helyzetben most nekem nagyon-nagyon kevés

– vallotta be.

Elárulta, hogy se dinnyét, se szőlőt, se semmi hasonlót nem fogyaszthat, emiatt este 6 után már tombol a hisztitől saját bevallása szerint.