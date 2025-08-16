Szandi volt a Sztárban Sztár legelső fellépője: "Senki nem gondolta, hogy ennyi embert fog érdekelni"

A Sztárban Sztár All Stars 2025 sajtótájékoztatóján vidám, nosztalgikus hangulatban beszélgetett a Bors újságírója Szandival. Az énekesnő felidézte az első évad emlékeit, és elárulta, milyen tervekkel vág neki az új kihívásnak.

Szandi nyitottan és lelkesen fogadta az elé táruló lehetőséget (Fotó: László Szabolcs)

Szandi meghatottan és eltökélten tekint az új évad elé

Szandi meghatódva eleveníti fel, hogy tizenkét év telt el azóta, hogy a Sztárban Sztár első évadának nyitó produkciójában színpadra lépett. Akkor Cserháti Zsuzsa „Hamu és gyémánt” című dalát adta elő, és ezzel nemcsak a műsor történetének első fellépője lett, hanem végül a legjobb női előadó is.

Emlékszem, kezdetben még ízlelgettük a címet, találgattuk, vajon a nézők szeretni fogják-e ezt a formátumot. Senki nem gondolta, hogy ennyi embert fog érdekelni

– idézte fel mosolyogva.

Most azonban újra elérkezett a pillanat, hogy Szandi, az ismert magyar énekes, ismét megméresse magát. A Sztárban Sztár All Stars új évadának szereplőjeként hetente más karakterek bőrébe bújik majd, és mint mondja, ezúttal is a legnagyobb alázattal és szeretettel készül. Szandi családja teljes mellszélességgel támogatja:

Kikértem a véleményüket, és biztattak, hogy higgyek magamban és vágjak bele. Ez is erőt adott, hogy igent mondjak.

Az énekesnő az elmúlt hetekben a „Most élj” című új dalán, majd annak videóklipjén is dolgozott, amelynek üzenete tökéletesen illik mostani döntéséhez.

Egyszer élünk, miért ne próbálnám meg újra? Igyekszem minél többféle karaktert kipróbálni, és minél tovább bent maradni a versenyben

– mondta el a Borsnak.

Szandi férje természetesen ezúttal is támogatja feleségét az újabb megmérettetés során (Fotó: László Szabolcs)

Határokat átlépve, komfortzónán túl

Természetesen vannak kihívások is. Szandi szerint egy szakállas karakter, vagy egy kemény koreográfiát igénylő produkció lenne számára a legnagyobb próbatétel.

Ugye abban a karakterben kell élni egy hétig, magyarán egy hétig szakállas pasiként ébredek fel, úgy megyek kávét főzni

– jegyezte meg nevetve a Borsnak.

Felidézett egy emlékezetes stílustévesztést is a korábbi szerepléséből:

Volt egy hét, amikor AC/DC-karaktert hoztam, a következőben pedig Madonnát. Véletlenül bennem maradt a rocker, és úgy kezdtem énekelni Madonnát a próbán. Óriásit nevettünk!

Az AC/DC-produkció egyébként nemcsak a közönséget, de saját magát is meglepte.