Hamarosan elhagyják az országot: Szandi először találkozhat lánya vőlegényével

Alig kapcsolódtak le A Dal 2025 műsor reflektorfényei, Szandi már új tervek megvalósításán dolgozik. És bizony nem csak a szakmai élete tűnik mozgalmasnak az előtte álló időszakban.

Szandi és férje, Bogdán Csaba egy új dal megjelenésén dolgoznak Fotó: Szabolcs László/Mediaworks Archív

Szandi: „Hamarosan találkozunk személyesen, irány Amerika”

Szandi rendkívül mozgalmas időszakon van túl, hiszen az elmúlt hetekben A Dal 2025 műsor zsűritagjaként vállalt aktív szerepet. Ahogy ő mondja, nagyon inspiratív volt számára a műsor, rendkívül feltöltődött és hiányozni fog neki a szombat esti egyedülálló show.

„Nagyon tehetséges zenészek szakmai életét és fejlődését követhettük nyomon, lenyűgöző autentikus alkotásokat. Ámulattal nézem ezt a sok alázatos, fegyelmezett zenészt ebben az izgalmas zenei utazásban.”

Szandi férje, Bogdán Csaba is hatása alá került a műsornak és az énekesnő elárulta, hetek óta új dalon dolgoznak.

„Monumentális dal lesz, amelyben szimfónikus hangszerek is szerepet kapnak majd. Tartalmilag is mély szerzemény, melyhez Kiss-Péterffy Márta írja a szöveget. Ő jól ismeri a lelkivilágomat, például ő írta a Hív egy új remény című dalomat is.”

Szandi elárulta, nem csupán szakmai szempontból folytatódik mozgalmasan az idei év. Blankát, Szandi és Csabi legidősebb gyermekét eljegyezte brazil származású barátja, Ricardo.

„Blanka már Seattle-ben él, hisz összeköltözött a szerelmével, aki nemrég eljegyezte. Ricardo brazil fiú és a kedvese édesanyjaként a megismerkedésük után azonnal mindent tudni akartam róla. Ricardóék hárman vannak testvérek és igazán rendezett, szép, nagy családból jön. A fiú gitározik és énekel, közel áll hozzá a zene és volt már, hogy együtt álltak színpadon Blankával egy amerikai szórakozóhelyen. Az éneklés hobbi Blankának, egyszerűen csak élvezi, nem szeretne sztár lenni.”

Szandi lapunknak azt is elmesélte, hogy a fiú már nagyon jó kapcsolatban van a családdal a videóhívásoknak köszönhetően és hamarosan személyesen is lesz lehetőségük találkozni.