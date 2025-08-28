Most végre kiderült: megadta a választ a nagy kérdésre Sydney van den Bosch férje

Nem telnek éppen eseménytelenül Sydney van den Bosch mindennapjai. Az egykori szépségkirálynő jelenleg első gyermekét várja, egy kislányt, akinek az érkezését A Nagy Duett színpadán jelentette be, nem sokkal azután, hogy partnerével, Pető Brúnóval kiestek a műsorból. Azóta férjével, Kaszás Benjáminnal belevágtak a házfelújításba, ami inkább építkezés horderejűvé vált, és időnként már azt érzik, talán túl nagy fába vágták a fejszéjüket.

Sydney van den Bosch férje elárulta, mikor költöznek / Fotó: Nagy Zoltán

A Szerencselány a napokban egy videót osztott meg arról a közösségi oldalán, hogy állnak jelenleg, illetve azt a nagy kérdést is feltette a párjának, mikor költöznek - szúrta ki a Metropol.

Karácsonykor

- adta meg a nem túl bíztató választ Beni.

Nagyon szerettem volna hasznos tippekkel színesíteni a posztjaim, de továbbra is a mit kellene/kellett volna másképp csinálni fázisnál tartunk

- árulta el a felvételt tartalmazó Instagram-posztban Sydney, majd hozzátette, jó szakembereket is szeretett volna ajánlani a követőinek, de csak a videóban szereplő családtagjaikat és barátaikat tudja ajánlani, abban az esetben, ha valaki azt szeretné, hogy oda is érjenek a címre és időpontra, amit megígértek.

Ezek után nem csoda, hogy az egykori szépségkirálynő ezzel a kijelentéssel zárta a bejegyzését:

Ha valaha ez a ház elkészül, soha, soha, soha többet nem hagyjuk el!

