Ez segíti át Galambos Lajos lányát a gyászon

Galambos Lajos lánya, Galambos Bogi egyre markánsabb szereplője a hazai divatvilágnak. A fiatal tervező a TV2 Mokka című műsorában mesélt legújabb kollekciójáról és az őt érlelő, mély személyes élményekről. Mint mondta, kezdetben előadóknak kezdett el egyedi szetteket készíteni, olyan darabokat, amelyeket közösen álmodtak meg egy-egy fellépésre vagy televíziós műsorra. Ebből nőtte ki magát saját márkája, amely egyre nagyobb figyelmet kap a hazai fesztivál- és divatéletben.

Galambos Lajos lánya egyre sikeresebb a karrierjében (Fotó: Szabolcs László)

Galambos Lajos lánya a legjobb barátaira adja rá a saját tervezésű darabjait

„Rájöttem, hogy az extrvagáns fesztiválszettek az a vonal, amit én is szívesen képviselnék a saját márkám tekintetében” – fogalmazott a műsorban. Bogi szerint ezek a ruhák nemcsak látványosak, hanem tükrözik a viselőjük személyiségét is. Ő maga is ebben az extrémebb stílusban érzi magát igazán otthonosan, önazonosan.

„Szeretem, ha valami egyedi, fura, és nem jön velem szembe az utcán” – vallotta.

A Burning Man fesztivál Bogi egyik nagy álma, ahol egyszer szeretné viszontlátni saját kreációit. Addig is a B My Lake lesz az eddigi legnagyobb dobása, ahol olyan fellépők mellett mutatkozhat be, akikre hosszú ideje felnéz. Ruháit egyre többen viselik: barátnői között van Horváth Csenge, Fésűs Nelly lánya, illetve Kútvölgyi Sára, Pető Brúnó barátnője is. Nem csak ismert emberek, de fesztiválozók és előadók is szívesen hordják különleges szettjeit.

A ruhatervezés az egyetlen dolog, ami enyhíti a gyászát

A divat azonban Bogi számára nem csupán önkifejezés, hanem menekülés is a nehéz időszakokban. Édesanyja nemrég hunyt el, akit nemcsak mint családtagot, hanem mint legjobb barátnőt és példaképet is gyászol:

Anya volt a legeslegnagyobb támogató az életemben, akár lelkileg, akár bármilyen más területen. A legnagyobb barátnőm, és példaképem is volt egyben. Nagyon nehéz időszakon megyek keresztül most, amiben az egyetlen kiút a tervezés, ilyenkor teljesen ki tudom zárni a külvilágot, és fókuszálok valamire, amiben ki is tudok teljesedni

– vallotta be Galambos Bogi.