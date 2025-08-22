Szomorúan állapította meg Sydney van den Bosch: tényleg itt a vége

Az utóbbi napokban a rekkenő hőséget a már-már őszre hajazó hűvös, esős időjárás váltotta fel. Sydney van den Bosch a napokban arról számolt be a közösségi oldalán, hogy egy nyárzáró eseményre készül, mialatt arra biztatta a követőit, élvezzék ki a nyarat, hiszen hamarosan vége - mintha csak előre látta volna...
Na mit mondtam 2 napja? Hogy mindjárt vége a nyárnak. Úgyhogy ezzel a szeplős képpel meg is emlékezem róla az eső illatát a lakásba engedve…
- írta meg az Instagram-oldalán az egykori szépségkirálynő, kissé szomorkásan, mialatt a kommentszekcióban a követői nem győzték dicsérni őt.
Hogy lehet valaki ennyire tökéletes?! Csodaszép nő vagy!
- áradozott az egyik rajongó.
A fényképet és a posztot IDE kattintva lehet megtekinteni!
Sydney van den Bosch egyébként jelenleg az első közös gyermeküket várja férjével, Kaszás Benjáminnal. A gyönyörű modell kislánya ősszel jön majd a világra, így a boldogsága mostanság nem ismer határokat.
