Szomorúan állapította meg Sydney van den Bosch: tényleg itt a vége

Az utóbbi napokban a rekkenő hőséget a már-már őszre hajazó hűvös, esős időjárás váltotta fel. Sydney van den Bosch a napokban arról számolt be a közösségi oldalán, hogy egy nyárzáró eseményre készül, mialatt arra biztatta a követőit, élvezzék ki a nyarat, hiszen hamarosan vége - mintha csak előre látta volna...

Sydney van den Bosch már napokkal ezelőtt elbúcsúztatta a nyarat / Fotó: Sydney van den Bosch

Na mit mondtam 2 napja? Hogy mindjárt vége a nyárnak. Úgyhogy ezzel a szeplős képpel meg is emlékezem róla az eső illatát a lakásba engedve…

- írta meg az Instagram-oldalán az egykori szépségkirálynő, kissé szomorkásan, mialatt a kommentszekcióban a követői nem győzték dicsérni őt.

Hogy lehet valaki ennyire tökéletes?! Csodaszép nő vagy!

- áradozott az egyik rajongó.

