„Gyönyörű bombázó” - Schumacher Vanda szexi fotói felrobbantották az internetet

Schumacher Vanda nem riad vissza attól, hogy megmutassa bomba alakját a közösségi oldalán. Legutóbb egy egyberuhában kápráztatta el a rajongókat.
A csinos influenszer ezúttal sem okozott csalódást nekik. Schumacher Vanda a minap kilátogatott a strandra, ahol egy szexi kék mintás bikiniben mutatta meg hibátlan alakját. A látvány magáért beszél.
Szerintem gyerekkorom óta nem vizicsúszdáztam, de ez hatalmas jó volt. Próbáljátok ki a Platinus strandot a Margit szigeten és ne felejtsetek el bedobni a táskába egy Fuze Tea-t, mert a nagy strandolás közben jól fog esni
- írta a posztjában a szexi tartalomgyártó.
A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal, sorra érkeznek a dicsérő kommentek.
− Riszálod úgy is úgy is... - jegyezte meg viccesen az egyik hozzászóló.
− Gyönyörű bombázó - fogalmazott egy másik követő
− Csodálatos nő vagy - lelkendezett egy harmadik rajongó.
Mutatjuk a káprázatos fotókat és videókat Schumacher Vandáról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.