„Gyönyörű bombázó” - Schumacher Vanda szexi fotói felrobbantották az internetet

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 15:05
Tüzes fotókkal jelentkezett a csinos influenszer.
Schumacher Vanda nem riad vissza attól, hogy megmutassa bomba alakját a közösségi oldalán. Legutóbb egy egyberuhában kápráztatta el a rajongókat.

Schumacher Vanda
Schumacher Vanda fotói és videói felrobbantották az internetet Fotó: Szabolcs László

A csinos influenszer ezúttal sem okozott csalódást nekik. Schumacher Vanda a minap kilátogatott a strandra, ahol egy szexi kék mintás bikiniben mutatta meg hibátlan alakját. A látvány magáért beszél.

Szerintem gyerekkorom óta nem vizicsúszdáztam, de ez hatalmas jó volt. Próbáljátok ki a Platinus strandot a Margit szigeten és ne felejtsetek el bedobni a táskába egy Fuze Tea-t, mert a nagy strandolás közben jól fog esni 

- írta a posztjában a szexi tartalomgyártó.

A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal, sorra érkeznek a dicsérő kommentek.

− Riszálod úgy is úgy is... - jegyezte meg viccesen az egyik hozzászóló.

− Gyönyörű bombázó - fogalmazott egy másik követő

− Csodálatos nő vagy - lelkendezett egy harmadik rajongó.

Mutatjuk a káprázatos fotókat és videókat Schumacher Vandáról:

 

