„Gyönyörű bombázó” - Schumacher Vanda szexi fotói felrobbantották az internetet

Schumacher Vanda nem riad vissza attól, hogy megmutassa bomba alakját a közösségi oldalán. Legutóbb egy egyberuhában kápráztatta el a rajongókat.

Schumacher Vanda fotói és videói felrobbantották az internetet Fotó: Szabolcs László

A csinos influenszer ezúttal sem okozott csalódást nekik. Schumacher Vanda a minap kilátogatott a strandra, ahol egy szexi kék mintás bikiniben mutatta meg hibátlan alakját. A látvány magáért beszél.

Szerintem gyerekkorom óta nem vizicsúszdáztam, de ez hatalmas jó volt. Próbáljátok ki a Platinus strandot a Margit szigeten és ne felejtsetek el bedobni a táskába egy Fuze Tea-t, mert a nagy strandolás közben jól fog esni

- írta a posztjában a szexi tartalomgyártó.