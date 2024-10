Pánikbeteg barátját ütötte ki a Megasztár döntőse

"Baráti tűz" a Megasztár 2024-es szinpadán (Fotó: TV2)

„Benne volt a pakliban, hogy a Megasztár zsűrije Tibit engedi tovább”

— Mire a Megasztár zsűrije elé léptünk a közös produkciónkkal, már négy óra eltelt az utolsó próbánk óta, és utol ért minket a teljes alváshiány, amivel szerintem minden versenyző küzdött már addigra. Szerintem én is rontottam, de nem is tudom pontosan, mert akkorra már totál nem voltam önmagam. Ugyanakkor ott munkált bennem az az elv, amit régóta vallok, vagyis, hogy azért állok fel egy színpadra, hogy ott a legjobbat nyújtsam és a legjobb legyek, és éreztem is, hogyha nem is a legjobb, de jobb voltam az adott pillanatban. Ennek ellenére is benne volt a pakliban, hogy a Megasztár zsűrije Tibit engedi tovább, hiszen tény, hogy ő jóval régebben énekel, mint én és stabilabb is a tudása, mint az enyém.

Ha egy évvel korábban indult volna újra a műsor, most valószínű, vele beszélgetnél, mint biztos döntős, hiszen akkor éppen fogalmam sem volt, hogy mit akarok az élettől, és merre tartok

— ismerte be Dénes Dávid, aki a középdöntő óta már többször is beszélt a pánikbetegséggel küzdő barátjával.

— Személyesen még nem volt módunk találkozni a párbajunk óta, de pár nappal később telefonon beszéltünk. Nem volt mit tisztáznunk, hiszen már jó előre megbeszéltük, hogy a helyén kezeljük bármi is történjen. Jó szájízzel tettük le a telefont, hiszen Tibi egy nagyon intelligens srác, aki tisztában van a képességeivel, így nem töri meg egy kudarc, ami ez esetben nem is igazán nevezhető annak — fogalmazott Dénes Dávid, aki mostantól gőzerővel készül a Megasztár november 12-i első élő show-jára.