"Rohadt gáznak tartom" – durván kifakadt Schumacher Vanda

Amerre csak járunk a mai világban, minden embernek megvan a véleménye a másikról. Különösen a hírességek tekintetében van ez így, akiket nem kerül el a negatív-pozitív hang, mivel nagy figyelem övezi az életüket. Ilyen figyelmet élvez Schumacher Vanda is, aki most üzent az őt kritizálóknak.

Schumacher Vanda kifakadt

Fotó: Szabolcs László

Ahhh, amúgy nem akartam ezt a képet megosztani, mert ahogy láttátok az adásokban… hát hogy is fogalmazzak, nem voltam toppon

– kezde legutóbbi bejegyzését Schumacher Vanda, aki rendkívül erősen kezeli a kritikákat, annak ellenére, hogy annak idején még pszichiáterhez is kellett fordulnia.

"Én is látom, hogy “kövérebb” voltam, és body positivity ide vagy oda, azért az embernek nem esik jól visszanézni olyan jeleneteket a TV-ben, amiben nincs megelégedve magával. Szóval nem mások véleménye miatt nem akartam kitenni, hanem mert minek posztoljak arról, amiről nem akadok, de azok a dm-ek, amiket kaptam, WOW… Szóval hivatalosan is mondom, megelőzve a pletykákat: a TV nem kövérít, hanem ez az adás másfél évvel ezelőtt forgott, és akkor így néztem ki."

Schumacher Vanda privát üzenetben már kapott sok rosszat alakjával kapcsolatban, de ahogy bejegyzésében is írja, 2025-ben nem kellene egy embert a külseje miatt kritizálni (meg amúgy sem). Szerinte sok mindennel kapcsolatban fogalmazhatnak meg vele szemben az emberek kritikát, de akkor az ne a testalkata legyen.

"Ez pedig amúgy azért “cseszi fel az agyam”, mert a mostani videóim meg képeim alá meg azt kapom, hogy mennyire gebe vagyok lol, ez is azt mutatja, hogy az embereknek soha sem jó semmi, ezért pedig nem is szabad soha megpróbálni megfelelni senkinek, csak saját magunknak. Szóval még egyszer mondom, ezt a képet azért posztoltam, mert szerettem volna elmondani a véleményemet ezzel kapcsolatban, hogy ezt rohadt gáznak tartom. Mert mondjuk évekkel ezelőtt nem biztos ilyen jól kezeltem volna" – zárta sorait.