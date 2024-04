Schumacher Vanda végre elárulta, valójában, miből keresi a kenyerét

Schumacher Vanda az elmúlt időszakban sokkolta a közönséget a kezébe beültetett chippel, amit ki kellett műteni, mert egy baleset következtében elromlott. A beavatkozás sikeresen megtörtént, sőt azóta már új chip van a kezében, amit a követői azóta is vegyes érzelmekkel fogadtak. De a műsorvezetőnő követői sokszor azt is megkérdőjelezik, hogy miből telik Vandának a különlegesebbnél különlegesebb luxus tevékenységek, luxus utazások finanszírozására. Egy friss interjújában Vanda most válaszolt a kérdésre, ami mindenkit érdekel:

Schumacher Vanda megosztotta fényűző élete titkát. (Fotó: Szabolcs László)

– Amikor a Bitcoin elérte az all-time high-t, akkor is kiírtam, hogy csak egy nagyon egyszerű matekkal, hogy megkérdezzük, hogy „miből,” akkor elmondom, hogy tavaly márciusban, 15 ezernél vettem tetemes mennyiségű Bitcoint, csak abból az egyből, még ha nem is kereskedtem és mondjuk nem a legmagasabbon, de 63 ezer dollárnál szálltam ki – kezdte hosszasan a műsorvezetőnő, majd elmondta, mindenki kiszámolhatja magának, mennyi is az annyi.

Schumacher Vanda szerint mindenki számolja ki magának

Vanda mindig tudatja a nagy világgal, nemcsak tétlenkedik, hanem ő pénzt keresni jár a férfiakkal teli üzleti világba. Elmondta, mindenki számolja csak ki, hogy mekkora nyereséget húzhatott akkoriban a színésznő, amiből azóta is vígan megél:

Azért ki lehet számolni, hogy mennyi

– mondta Vanda, aki szerint nem kell mindent ebbe fektetni, de már tud az ember, akkor is pénzt keresni, ha csak a megtakarításainak egy részével fektet be jókor.