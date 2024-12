Betegségéről vallott Schumacher Vanda: pszichiáternél is járt, nem kap segítséget

Schumacher Vanda a Palikék Világa Egy ritmusban Ábel Anitával című műsorának vendége volt, ahol a speciális gyerekekről beszélgettek. A téma kapcsán a csinos influencer bevallotta, hogy ő is küzd egy mostanság igen gyakori betegséggel, de igyekszik kordában tartani, bár ez igen nagy kihívás. Vanda elmondta, már pszichiáternél is járt és a gyógyszeres kezelést is bevállalná, ha tehetné.

Schumacher Vanda betegsége részleteiről mesélt őszintén, a pszichiáter sem tud segíteni / Fotó: Szabolcs László

Vanda elárulta, hogy már gyerekkora óta küzd egy mentális betegséggel, mégsem tudja megkapni a megfelelő segítséget, mert máig nem kapott erről hivatalos igazolást:

Én mindig elmondom, hogy nekem nincs hivatalos papírom arról, hogy ADHD-s vagyok. Rengetegszer volt olyan például vidéken családsegítőnél, hogy az összes tünet stimmelt, de azt mondták, hogy csináljunk másféle tesztet. Az IQ teszt azt kimutatta, hogy nem vagyok autista, de hiába stimmel az összes ADHD tünet, a mai napig nem mondják ki, hogy ez az.

Schumacher Vanda nehéz időszakon megy keresztül

Az influenszer azt is bevallotta Ábel Anitának, hogy épp egy rosszabb időszakot él meg, ami miatt pszichiáterhez is fordult, annak ellenére, hogy ő sem tudott komolyabb segítséget nyújtani:

Felnőttként ez egy még nagyobb probléma, mert időszakosan van hogy jobb és van, hogy rosszabb. Körülbelül 2-3 hónapja voltam pszichiáternél is, mert jelenleg hatalmas rajtam a nyomás és eljutottam arra a pontra, hogy azt a felelősségteljes döntést tudom hozni, hogy szembenézek vele. Úgy gondoltam, hogy lesz ami lesz, beszéljünk róla, ha kell írjanak fel gyógyszert rá.

- Amerikában nagyon sok barátomnak van ADHD-ja és többféle gyógyszer is van rá, de Magyarországon valahogy ez nem divat. Pedig ők is mindig mondják, hogy hihetetlen, hogy tudok így funkcionálni, mert látják ők is rajtam a tüneteket – tette még hozzá.