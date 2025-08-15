UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Eltemették Schmuck Andort: íme a sír, és minden részlet a megható szertartásról

Schmuck Andor
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 16:25 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 15. 17:09
szertartástemetés
Ma helyezték végső nyughelyére a Tisztelet Társasága elnökét. Schmuck Andor temetésén a rengeteg barát és tisztelő mellett a Bors is jelen volt, íme minden részlet.
D.G.
Ma, augusztus 15-én délután helyezték örök nyugalomra az 54 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt politikust. Schmuck Andor temetésére egymás után érkeznek a családtagok, a barátok, tisztelők, köztük rengeteg híresség: többek közt Schobert Norbert, Mága Zoltán, Fodor Zsóka, Visváder Tamás. A megható beszédek mellett szívhez szóló dallamok is felcsendültek.

schmuck andor
 Schmuck Andor sírja: évek óta látogatta a sírkövet, melyre a ő neve is rég fel van gravírozva, bár ez most, a koszorúk hadától nem látszik  (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

Óriási tömeg kísérte utolsó útjára Schmuck Andort

Egy hónappal és egy nappal a halála után vettek végső búcsút a népszerű politikustól, a Tisztelet Társasága elnökétől a Fiumei úti sírkertben. Schmuck Andornak sírja ugyanis évek óta megvan ott, ami sokakból mély megdöbbentést váltott ki, hiszen a közéleti személyiség már akkor látogatta a nyughelyet, amikor még egészséges volt. Mindezt jó barátja, Pánczél Zoltán előtt tisztelegve is tette, hiszen barátja is ott nyugszik.

A család előzetes kérése szerint egy-egy szál fehér virággal érkeztek a barátok és hírességek Schmuck Andor temetésére. Két fivére, Ákos és Balázs természetesen jelen volt, és két volt felesége, Eszter és Krisztin is lerótta kegyeletét. Sőt, a Bors megtudta: rejtélyes menyasszonya, Kinga is jelen volt: fekete gyászruhájához csipkés fekete kalapot viselt a hölgy, aki állítólag három éve alkotott egy párt Schmuck Andorral.

TUML1137
Fekete kalapban gyászolt Schmuck Andor rejtélyes menyasszonya, Kinga, aki haláláig a szerelme volt (Fotó: Bors)
 

Sztárok is lerótták kegyeletüket

Schmuck Andor halála után a sztárvilág számos képviselője kifejezte szomorúságát, s most többen is eljöttek a temetésre: Schobert Norbert, Zámbó Krisztián és Árpy, Molnár Gusztáv, Visváder Tamás, Gáspár Győző és Fodor Zsóka – a színésznő nevelt fiaként szerette Andort, talán ő sírta el magát legtöbbször a temetésen...

TUML0969
Fodor Zsóka is a gyászolók között volt: többször mások karjába rogyott a nevelt fiaként szeretett Schmuck Andor temetésén (Fotó: Tumbász Hédi)

Nyári Károly és Mága Zoltán gyönyörű dallamokkal búcsúztak Andortól a szertartáson. Nyári Károly a My Way-t játszotta el zongorán, még énekelt is egy szakaszt: a dal fontos volt Schmuck Andor számára. Mága Zoltán pedig több vonóssal együtt búcsúzott barátjától.

TUML1047
Mága Zoltán csodálatos dallamokkal emlékezett meg barátjáról (Fotó: Tumbász Hédi)

Emellett a máltai lovagrend több képviselője is jelen volt. A rend szertartásaihoz híven különös hagyomány gyanánt három kopogással bocsátották végső útjára Andort.

TUML1116
A máltai lovagrend tagjai is búcsút vettek (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Örökké derűs természet, váratlan tragédia

Schmuck Andor A Nagy Duettben jelentette be, hogy életmentő kezelésekre jár, mert súlyos betegség támadta meg a szervezetét, de bizakodva tekint a gyógyulására. Schmuck Andor halála július 14-én  sokként érte a közvéleményt, még a barátai sem gondolták, hogy ilyen közel a vég. Mint ismert, a politikust július 13-án, vasárnap már a legközelebbi barátai sem érték el, ezért mindenki aggódni kezdett, hiszen korábban egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy ki lett volna kapcsolva a telefonja. Végül a tűzoltók törték rá az ajtót az általa alapított Tisztelet Társasága V. kerületi irodája fölött kialakított lakrészben. 

 

