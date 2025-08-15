Eltemették Schmuck Andort: íme a sír, és minden részlet a megható szertartásról

Ma, augusztus 15-én délután helyezték örök nyugalomra az 54 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt politikust. Schmuck Andor temetésére egymás után érkeznek a családtagok, a barátok, tisztelők, köztük rengeteg híresség: többek közt Schobert Norbert, Mága Zoltán, Fodor Zsóka, Visváder Tamás. A megható beszédek mellett szívhez szóló dallamok is felcsendültek.
Egy hónappal és egy nappal a halála után vettek végső búcsút a népszerű politikustól, a Tisztelet Társasága elnökétől a Fiumei úti sírkertben. Schmuck Andornak sírja ugyanis évek óta megvan ott, ami sokakból mély megdöbbentést váltott ki, hiszen a közéleti személyiség már akkor látogatta a nyughelyet, amikor még egészséges volt. Mindezt jó barátja, Pánczél Zoltán előtt tisztelegve is tette, hiszen barátja is ott nyugszik.
A család előzetes kérése szerint egy-egy szál fehér virággal érkeztek a barátok és hírességek Schmuck Andor temetésére. Két fivére, Ákos és Balázs természetesen jelen volt, és két volt felesége, Eszter és Krisztin is lerótta kegyeletét. Sőt, a Bors megtudta: rejtélyes menyasszonya, Kinga is jelen volt: fekete gyászruhájához csipkés fekete kalapot viselt a hölgy, aki állítólag három éve alkotott egy párt Schmuck Andorral.
Schmuck Andor halála után a sztárvilág számos képviselője kifejezte szomorúságát, s most többen is eljöttek a temetésre: Schobert Norbert, Zámbó Krisztián és Árpy, Molnár Gusztáv, Visváder Tamás, Gáspár Győző és Fodor Zsóka – a színésznő nevelt fiaként szerette Andort, talán ő sírta el magát legtöbbször a temetésen...
Nyári Károly és Mága Zoltán gyönyörű dallamokkal búcsúztak Andortól a szertartáson. Nyári Károly a My Way-t játszotta el zongorán, még énekelt is egy szakaszt: a dal fontos volt Schmuck Andor számára. Mága Zoltán pedig több vonóssal együtt búcsúzott barátjától.
Emellett a máltai lovagrend több képviselője is jelen volt. A rend szertartásaihoz híven különös hagyomány gyanánt három kopogással bocsátották végső útjára Andort.
Schmuck Andor A Nagy Duettben jelentette be, hogy életmentő kezelésekre jár, mert súlyos betegség támadta meg a szervezetét, de bizakodva tekint a gyógyulására. Schmuck Andor halála július 14-én sokként érte a közvéleményt, még a barátai sem gondolták, hogy ilyen közel a vég. Mint ismert, a politikust július 13-án, vasárnap már a legközelebbi barátai sem érték el, ezért mindenki aggódni kezdett, hiszen korábban egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy ki lett volna kapcsolva a telefonja. Végül a tűzoltók törték rá az ajtót az általa alapított Tisztelet Társasága V. kerületi irodája fölött kialakított lakrészben.
