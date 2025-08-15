Eltemették Schmuck Andort: íme a sír, és minden részlet a megható szertartásról

Ma, augusztus 15-én délután helyezték örök nyugalomra az 54 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt politikust. Schmuck Andor temetésére egymás után érkeznek a családtagok, a barátok, tisztelők, köztük rengeteg híresség: többek közt Schobert Norbert, Mága Zoltán, Fodor Zsóka, Visváder Tamás. A megható beszédek mellett szívhez szóló dallamok is felcsendültek.

Schmuck Andor sírja: évek óta látogatta a sírkövet, melyre a ő neve is rég fel van gravírozva, bár ez most, a koszorúk hadától nem látszik (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

Óriási tömeg kísérte utolsó útjára Schmuck Andort

Egy hónappal és egy nappal a halála után vettek végső búcsút a népszerű politikustól, a Tisztelet Társasága elnökétől a Fiumei úti sírkertben. Schmuck Andornak sírja ugyanis évek óta megvan ott, ami sokakból mély megdöbbentést váltott ki, hiszen a közéleti személyiség már akkor látogatta a nyughelyet, amikor még egészséges volt. Mindezt jó barátja, Pánczél Zoltán előtt tisztelegve is tette, hiszen barátja is ott nyugszik.

A család előzetes kérése szerint egy-egy szál fehér virággal érkeztek a barátok és hírességek Schmuck Andor temetésére. Két fivére, Ákos és Balázs természetesen jelen volt, és két volt felesége, Eszter és Krisztin is lerótta kegyeletét. Sőt, a Bors megtudta: rejtélyes menyasszonya, Kinga is jelen volt: fekete gyászruhájához csipkés fekete kalapot viselt a hölgy, aki állítólag három éve alkotott egy párt Schmuck Andorral.

Fekete kalapban gyászolt Schmuck Andor rejtélyes menyasszonya, Kinga, aki haláláig a szerelme volt (Fotó: Bors )



Sztárok is lerótták kegyeletüket

Schmuck Andor halála után a sztárvilág számos képviselője kifejezte szomorúságát, s most többen is eljöttek a temetésre: Schobert Norbert, Zámbó Krisztián és Árpy, Molnár Gusztáv, Visváder Tamás, Gáspár Győző és Fodor Zsóka – a színésznő nevelt fiaként szerette Andort, talán ő sírta el magát legtöbbször a temetésen...

Fodor Zsóka is a gyászolók között volt: többször mások karjába rogyott a nevelt fiaként szeretett Schmuck Andor temetésén (Fotó: Tumbász Hédi)

Nyári Károly és Mága Zoltán gyönyörű dallamokkal búcsúztak Andortól a szertartáson. Nyári Károly a My Way-t játszotta el zongorán, még énekelt is egy szakaszt: a dal fontos volt Schmuck Andor számára. Mága Zoltán pedig több vonóssal együtt búcsúzott barátjától.

Mága Zoltán csodálatos dallamokkal emlékezett meg barátjáról (Fotó: Tumbász Hédi)

Emellett a máltai lovagrend több képviselője is jelen volt. A rend szertartásaihoz híven különös hagyomány gyanánt három kopogással bocsátották végső útjára Andort.