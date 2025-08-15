Schmuck Andor temetésén megjelent a titkos párja: haláláig ezzel a nővel volt együtt

Miközben zokogva búcsúznak a barátok Schmuck Andortól a Fiumei úti sírkertben, feltűnt a gyászoló tömegben egy fátyolos kalapos szőke hölgy is. A szíve fájdalommal teli, hiszen szerelmét, Schmuck Andort kíséri örök nyughelyére.

Schmuck Andor szerelme, Kinga

Kinga és a volt politikus három évvel ezelőtt szeretett egymásba, a fiatal nő pedig halála percéig támogatta Schmuck Andort.

Schmuck Andor kétszer nősült, először 2009-ben, majd tíz évvel később. Mindkét házasság két éven belül válással végződött. Korábban elmesélte, hogy az első feleségét 10, a második feleségét pedig 14 nap ismeretség után vette el. "Úgy voltam vele, hogy ne rontsuk el a kapcsolat legjobb részét azzal, hogy nem vagyunk házasok" - vallotta.

Az első esküvője a Vidámparkban zajlott, így az étel sem szokványos volt: virsli, vattacukor és a vidámparkban megszokott édességek várták a násznépet. Több, mint ezer embert.... A válást ugyanilyen meghökkentő módon élte meg. A válás kimondásakor egy szimfonikus zenekar kezdett rá a bíróság előtt a Time to Say Goodbye dalra.

Gyereke egyik nejétől sem született, ez tudatos döntés volt részéről. „Nagyon hamar felismertem, hogy egy gyerek hatalmas felelősséggel jár, és ha szeretném úgy felnevelni, hogy aztán minden ajtó nyitva álljon előtte az életben, az rengeteg pénzbe kerül” – magyarázta Schmuck, aki azonban változtatott a felfogásán és azt vallotta, ha megtalálja a harmadik feleségét, akkor vele már szívesen vállalna gyermeket.

Talán Kingával is már tervezgették, milyen lenne a közös kisbaba, ám az élet kegyetlenül közbeszólt.