,,Gyönyörű, csini és vonzó” – elképesztően szexi fotóval hergeli rajongóit Rubint Rella

Rubint Rella újabb szexi poszttal örvendeztette meg követőit közösségi média oldalán. Rubint Réka unokahúga nem semmi ruhatárral rendelkezhet, most is elképesztő és izgalmas ruhában jelent meg.

Rubint Rella közösségi oldalán tündökölt Fotó: Instagram

A nyár végeztével, mindenki igyekszik kihasználnia a nap utolsó sugarait és szebbnél szebb ruháit felvenni, mielőtt beköszöntene a borús hidegebb idő. Rubint Rella is egy fehér topban jelent meg, amelynek uszályos karrésze van, emellett pedig egy szintén színben hozzá passzoló szoknyát vett fel.

Schobert Lara sem bírta ki hozzászólt egy szívszemes emojival a képhez, ami láttán tényleg nincsen szavunk.