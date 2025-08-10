Rubint Rella: „Az tesz boldoggá, hogy a saját életemet élem és nem másét”

Rubint Rella válása óriásit robbant a közösségi médiában, a gyönyörű fitneszedző épp a harmadik házassági évfordulóján tette közzé ugyanis, hogy férjével, Novothny Somával véget ért a kapcsolatuk. Rella azóta nem nyilatkozik magánéletéről, mint mondja, ez egy óriási tanulópénz volt számára. Saját YouTube csatornáján azonban mindig megosztja az aktuális híreket saját magával kapcsolatban és nagyon úgy tűnik, hogy végre kezdenek feloszlani a viharfelhők a feje fölött.

Rubint Rella rengeteget dolgozik azon, hogy jobban legyen, a munkájára fóksuzál (Fotó: Rubint Rella Instagram oldala)

Rubint Rella: „Ennél már csak jobb lehet”

A fiatal táplálkozástudományi szakember sokszor készít vlogot a napjáról, így tett legfrissebb videójában is, ahol elmesélte, hogy jelenleg 61,5 kilót nyom, ami még neki is szokatlan.

Mindig 67 kiló körül voltam, vagy nyárra, amikor mindig csináltam egy szálkásítást, akkor lementem 66 kilóra. Most 61 és 62 kiló között mozgok, ami nekem is durva, amihez a történtek nyilván hozzátesznek. Nem mondom, hogy nem viselt meg ez az időszak

– kezdte Rella, majd hozzátette, hogy valamelyest azért még mindig megviseli.

Minden erőmmel nyilván azon vagyok, hogy túllendüljek ezen és kijöjjek belőle. Lehet írni nekem, hogy túl vékony vagyok és be van esve az arcom, meg ráncos vagyok, de őszintén, aki nem ment végig még ilyen időszakon, az valószínűleg soha nem is fogja megérteni, hogy ez milyen. Higgyétek el, hogy én minden követ megmozgatok annak érdekében, hogy jól legyek.

Mint ahogy egyébként Rubint Rella Instagram oldalán is látszik: most száz százalékban saját magára és a munkájára fókuszál, mint mondja, kifelé jön a gödörből. Mindemellett alacsony testsúlyának kiélvezi az előnyeit is, 61 kilóval például fel tudja húzni magát karból, ami 65 kilóval nem sikerült neki korábban. Jelenleg sokat találkozik személyesen a tanítványaival, ami kifejezetten jól esik neki.

„Most fogalmazódott csak meg bennem”

Rubint Rella férje miatt költözött legutóbb Lengyelországba, sőt korábban más régiókba is, Soma focista karrierje ugyanis meglehetősen nagy rugalmasságot igényelt a fiatal házaspártól. Rella a kint tartózkodásuk alatt rengeteg videót készített, de úgy tűnik, az sosem volt igazán az ő terepe.

Nemrég az olasztanárom megkérdezte, hogy mi tesz igazán boldoggá, és sokáig kellett gondolkodnom, mert nem is tudtam rá válaszolni. Igazából most fogalmazódott csak meg bennem, hogy leginkább az tesz boldoggá, hogy a saját életemet élem és nem másét.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egész nap az ő munkáiról szól, arról, hogy jön-megy, folyamatos pörgés van, és nem a négy fal közé van bezárva.