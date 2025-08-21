Lélegzetelállító kilátás: Rubint Réka stílusosan ünnepelte kitüntetését

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Rubint Réka augusztus 20-a alkalmából kapott állami elismerést egész élete munkájáért cserébe.

A fitneszlady a Borsnak is meghatottan nyilatkozott:"A magyar köztársasági elnök által nekem ítélt ezüst érdemkeresztet a honvédelmi minisztertől vehettem át ma a Bálnában. Amikor a beszédében elhangzott, hogy ezt a díjat Magyarország legjobbjai kapják, azok, akik sokat tettek a nemzetért, bevallom, nagyon elérzékenyültem.

Amikor az erről szóló posztot fogalmaztam, néhány pillanatra abba is kellett hagynom az írást, mert még akkor is alig tudtam elhinni, hogy ekkora megtiszteltetés ért. Végiggondoltam a hatalmas utat, amit bejártam, és azt is, ami még előttem áll. Rengeteg erőt kaptam most a folytatáshoz.

A cél továbbra is ugyanaz. Minél több embernek segíteni abban, hogy egészséges életet éljen és élhessen. Mert az egészség nem minden, de nélküle minden semmi."

Méltóképpen ünnepelte meg a kitüntetést

Legutóbbi Instagram-bejegyzésében arról osztott meg felvételeket, ahogy férjével, Schobert Norberttel élvezik a lélegzetelállító kilátást a budapesti ünnepi tűzijátékról. A képeken azonban nem csak a kilátás volt lélegzetelállító, hanem Réka ruhája is, ahogy bordó színben pompázik, és dekoltázsánál ugyanolyan színű tollak díszítik.

Réka tekintetén látszik, hogy boldog és soha nem múló szeretettel tekint férjére, akivel már több, mint 20 éve élnek kiegyensúlyozott házasságban. A sok közösen, egészséges életmód jegyében eltöltött év után, egy ezért kapott állami kitüntetést követően az ünnepi tűzijáték megtekintése jelentette az ünneplés megkoronázását.

