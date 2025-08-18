UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Rubint Réka: „Most először mondtam igent magamra”

Rubint Réka
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 10:40
utazásönismeretBali
Rubint Réka eltöltött 13 napot Balin, ami megváltoztatta az önmagéhoz való hozzáállásását.

Rubint Réka a közösségi médiában is rendszeresen megosztja gondolatait, ám legutóbbi Instagram-bejegyzésében különösen őszintén vallott arról a belső utazásról, amelyre 13 nappal ezelőtt indult el.

293A4616 Rubint Réka
Rubint Réka Balin kapcsolódott ki, és rengeteg tanulsággal tért haza Fotó: MW archív

Bár Bali nem volt számára ismeretlen hely, az igazi kihívást nem a sziget, hanem saját lelke felfedezése jelentette. „Életemben most először mondtam igent magamra. Elindultam szembenézni önmagammal, megtalálni és felkutatni az elakadásaimat” – írta posztjában. A fitneszedző elmondása szerint olyan tudatalatti blokkokkal találkozott, amelyekről korábban nem is tudott, mégis hatással voltak a mindennapjaira. Háláját fejezte ki Margaretnek, családjának és mestereinek, akik segítették ezen a mély önismereti folyamaton: „Sokkal többet adtatok, mint amire számítottam. Olyan ajtókat sikerült kinyitnom a lelkem legmélyén, melyekről azt sem tudtam, hogy léteznek.”

Réka beszámolója szerint az utazás során rengeteg felismerés és megerősítés érkezett hozzá, de a legfontosabb tanítást így fogalmazta meg: „Gondolkodj szeretettel, beszélj szeretettel, és cselekedj szeretettel. Cserélj le minden benned lévő érzést, ami nem a szeretetből fakad – a dühöt, a fájdalmat, a szomorúságot, az árulás, a kihasználás vagy a becsapás érzését. Ahogy otthonodban nagytakarítást végzel, úgy tisztítsd meg a belső világodat is a negatív érzésektől, hogy a szeretet érzésével díszítsd fel, és abban élhess.”

A poszt végén kiemelte: hiszi, hogy a szeretet a legnagyobb erő, és ha ezt választjuk, minden út megnyílik előttünk. Hamarosan egy részletesebb beszámolót is ígért követőinek, mert – ahogy fogalmazott – biztos benne, hogy egymást támogatva minden nehézség leküzdhető, és minden akadály egyben lehetőség a fejlődésre.

 

