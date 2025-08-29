Próbákkal teli volt Puskás Petiék házassági évfordulója

Puskás Peti családjával utazott Nyíregyházára, ahol a tegnapi napon előadták közös darabjukat, amiben feleségével ketten szerepelnek és ugyanezen a napon a házasságuk negyedik évfordulóját ünnepelték.

Nyíregyházán ünnepelték évfordulójukat a házastársak (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

„Mondhatnám, hogy az előadás volt az ünnepség, meg az, hogy a nagyszülőkkel, a babával lehettünk” – mondta Puskás Peti évfordulója után, aki hozzátette, rendhagyó módon oldották meg Bogival az egész napot, mivel végig szöveget tanultak és próbáltak az előadásig. Utána viszont koccintottak egyet, amivel lezárták ezt a programokkal teli fordulót.

Óriásit megy Puskás Peti és Dallos Bogi új darabja

„Én azt gondolom, hogy felülmúlta az elvárásokat a darab, abból a szempontból, hogy a végére ekkora siker születik, mert valójában nem ilyen előadásokat szoktunk meg egy musicalnél” – emelte ki az énekes, aki hozzátette, hogy sok darabban játszott, de ez minden szempontból a legnehezebb.

„Nagyon megrettentünk az elején, mert az első 20 percben nem volt reakció, ezzel szemben mindig megnyugszunk, amikor a végén nagy katarzis van” – mesélte Puskás Peti, aki lelkesen beszélt a darab nehézségeiről.

Puskás Peti felesége oldalán életük egyik legnehezebb darabját adják elő (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

„Édesapám nagyobb híresség Nyíregyházán, mint én”

„Nem utolsósorban apukám 20 évet játszott ebben a színházban, szóval mondhatom, hogy apát többször állítják meg az utcán, mint engem vagy a feleségem” – emelte ki az énekes és elmesélte, miért volt hihetetlen érzés Nyíregyházán, a Karinthy Színházban az évfordulójuk napján előadni ezt a darabot.

Összegezve: az előadás nem hiába ekkora siker, mivel teljesen különbözik a műfaj többi darabjától és az előadók is az egyik legnehezebbnek tartják karrierjük során. A pár korábban a hasonlóan sikeres podcastjükkel törtek a címlapokra, ami szintén óriási siker lett. Úgy látszik, bármibe kezdenek ketten, az „jó véget ér”.