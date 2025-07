Mit művelnek Puskás-Dallos Bogiék? Orbitális a siker, mindenki őket akarja!

Ha a beszélgetős sorozat közel ötvenezres megtekintése nem lenne elég visszajelzés, a napokban nagy bejelentéssel is készültek: szerveztek egy Lelkizünk piknik közönségtalálkozót, ahová szeretettel várják a hallgatóikat, akiket egyébként “Helikoptereknek” neveztek el menet közben. A dolog pikantériája, hogy a meghirdetett eseményre néhány óra alatt az összes hely betelt, így Bogi azóta már élő videóban jelentkezett, hogy senki ne keseredjen, aki ezúttal lemaradt, rajta vannak a további programok szervezésén is.

Puskás-Dallos Bogi férje büszke lehet

A gyönyörű énekesnő Puskás Petivel boldog házasságban él, Dallos Bogi gyereke szeptemberben lesz kétéves. Az édesanya Ábel miatt félretette addigi karrierjét, hogy az anyaságra koncentrálhasson, fél évvel ezelőtt azonban úgy döntött, hogy visszatér a színpadra. A Puskás-Dallos házaspár közös, kétszemélyes darabja egyébként egy szétesőben lévő házasság mindennapjait mutatja be, ami azért is különösen nagy kihívás számukra, mert a magánéletben nincs gond kettejük harmóniájával. A darab új lendületet adott Boginak, nem sokkal később pedig megvalósította azt az álmát is, hogy podcast csatornát indítson. Az édesanya tehát kisfia mellett is szárnyal, közönsége pedig odáig van érte.