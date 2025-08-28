Tovább dagad a Pumacsaj botrány: Megszólalt a szakember

Ha őszinték akarunk lenni, feltehetően mind beismerhetjük, hogy követünk legalább egy, de inkább több olyan TikTok csatornát is, melyek üzemeltetői nem éppen a kimagasló, művészi nívójuk okán tartanak számot az érdeklődésünkre. Igen, mindannyian nyitottak vagyunk az úgynevezett trash, vagyis szemét tartalomra, és mivel az igény nagy, a kínálat válaszol rá. Ha mindannyian nem is, de sokan, sőt rengetegen ismerjük például MC Istit, aki rappernek hiszi magát, de említhetjük Varga Irént, vagy akár Pikácsi Violettát is, akik abban a hitben élnek, hogy ők bizony énekesnők. Ezen a nyomvonalon halad a Pumacsaj „művésznéven” tartalmakat készítő hölgy is, aki néhány napja egy motoros találkozón lépett fel, amivel sikerült kiakasztania a hon valódi zenészeit. Pumacsaj egyébként sémát követ, vagyis éppen úgy kikéri magának a tehetségtelenség vádját, mint a fentebb említett karakterek. Ebből pedig komolytalan, vagy éppen komoly viták tucatjai kerekednek.
Pumacsaj, most éppen egy valódi zenésszel került összetűzésbe. A jazz zongorista pedig úgy döntött, egy videóban reagál. Csipkés Sándor nem kiabál, nem káromkodik és nem fenyegetőzik. Higgadtan mondja el, miért is tévedt veszélyes vízre vitapartnere. „Ezt a videót nagyon nem akartam megcsinálni, de a Pumacsaj erősen késztetett arra, hogy elkészítsem. Szeretném, ha megosztanátok ezt a videót annak a motoros találkozónak a szervezőjével, aki meghívta őt. Nem tudom, hogy mi a neved barátom, de engedd meg, hogy bemutatkozzak neked. Csipkés Sándor vagyok, és elég régóta vagyok ebben a szakmában ahhoz, hogy tudjam, mekkora hibát követtél el.
Lehet, hogy neked vicces volt, hogy a Pumacsajt, akit ötvenkétezren követnek, meghívtad, de ebből ötvenegyezer az a követő, aki röhögni jár az oldalára.
A maradék ezer pedig hasonlóan sérült, mint ez a nő. A sérültekkel az történik ha adod alájuk a lovat, mint amikor benzint öntesz a tűzre. Elhiszi magáról, hogy jó, és ha elhiszi, akkor olyan támadások fogják őt érni, hogy hatalmasat fog csalódni. Ők mindenre képesek, mert elvetemültek. Nekem például írogatott. Betalált engem és anyázott, mert végtelenül bátor” – kezdte videójában az ismert jazz zenész, aki borús jövőt festett fel arra az esetre, ha a szervezők, vagy Pumacsaj rokonsága, ismerősei nem lépnek sürgősen az ügyben, és hagyják, hogy továbbra is azt higgye, hogy van keresnivalója a színpadon.
„A Pumacsaj gondozójának szeretném mondani, hogy fejezzék ezt be, mert a lofa..nak is van ám vége. Én nem azt mondom, hogy függesszétek fel a TikTok fiókját, hiszen azt csinál, amit csak akar. De ne engedjétek őt fellépni. Ha támogatni szeretnétek, kérjetek tőle egy számlaszámot és küldjetek neki pénzt. De ne hívjátok őt énekelni, mert ezzel nem támogatjátok, csak még mélyebbre sodorjátok. Ez nagyon veszélyes dolog, és legyetek óvatosak. Pumacsajnak ez olyan, mintha függő lenne. Egy függőnek pedig nem adhatod azt, amitől függ, mert csak még lejjebb megy. Szépen kérlek titeket, ne adjátok alá a lovat, mert a végén, valamit csinál magával…” – tette hozzá Csipkés Sándor.
A Bors megkereste Makai Gábor klinikai szakpszichológust, aki elmondta véleményét arról a jelenségről, ami a TikTok térhódítása óta egyre hatalmasabb méreteket öltve jelentkezik világszerte, és amelynek Pumacsaj éppen úgy az áldozata, mint Varga Irén, vagy éppen MC Isti. A szakember természetesen nem egy-egy konkrét eset kapcsán beszélt, általánosságban fogalmazott.
Próbálom a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy ennek a jelenségnek kik az áldozatai, de nem könnyű.
Azt hiszem, hogy talán nevezzük végtelenül naivnak és egyszerűnek azokat a sztárságra vágyó, de nem kellő tehetséggel megáldott embereket, akikkel nagyon könnyű elhitetni, hogy nem rajta, hanem vele nevetnek a követőik. Ők azok, akik egy-két kedves, dicsérő szó hatására könnyen túl tudják becsülni a saját képességüket. Nehezen, vagy egyáltalán nem tudják értelmezni a cinikusságot és a szégyenérzetük is jelentősen kisebb, mint egy átlagemberé. Végbemegy bennük egyfajta kognitív torzítás és azt gondolják, hogy nem kineveti őket a közönségük, vagy a követőik, hanem jól szórakoznak a produkciójukon. Egyszerűen nem érzik a nevetés destruktív, bántalmazó módját. Előadás közben pedig a saját hatásuk alá kerülnek és fokozott izgalmi állapotban nyomják, ahogy a csövön kifér. Kizárják a külvilágot, amit értékelhetünk védekezőmechanizmusként is. És megjelenik náluk a tagadás is, vagyis nem képesek beismerni, hogy az, amit ők jónak, vagy elfogadhatónak élnek meg, valójában rossz. Ők csak a tömeget látják, akik rajonganak értük. A kapott reakciókat pedig pozitív figyelemként értékelik” – magyarázta a szakember, aki szerint a figyelem lankadásával nem feltétlenül vezet egyenes út az összeomlás felé.
Általánosságban elmondható, hogy ezek a karakterek nem élik meg drámaként, ha fokozatosan csökkenni kezd az irányukba mutatott érdeklődés.
Nem szembesülnek a valósággal. Ha süllyesztőbe kerülnek, tovább próbálkoznak és találnak olyan magyarázatot, amit ők racionálisként értelmeznek” – tette hozzá Makai Gábor.
