Tovább dagad a Pumacsaj botrány: Megszólalt a szakember

Ha őszinték akarunk lenni, feltehetően mind beismerhetjük, hogy követünk legalább egy, de inkább több olyan TikTok csatornát is, melyek üzemeltetői nem éppen a kimagasló, művészi nívójuk okán tartanak számot az érdeklődésünkre. Igen, mindannyian nyitottak vagyunk az úgynevezett trash, vagyis szemét tartalomra, és mivel az igény nagy, a kínálat válaszol rá. Ha mindannyian nem is, de sokan, sőt rengetegen ismerjük például MC Istit, aki rappernek hiszi magát, de említhetjük Varga Irént, vagy akár Pikácsi Violettát is, akik abban a hitben élnek, hogy ők bizony énekesnők. Ezen a nyomvonalon halad a Pumacsaj „művésznéven” tartalmakat készítő hölgy is, aki néhány napja egy motoros találkozón lépett fel, amivel sikerült kiakasztania a hon valódi zenészeit. Pumacsaj egyébként sémát követ, vagyis éppen úgy kikéri magának a tehetségtelenség vádját, mint a fentebb említett karakterek. Ebből pedig komolytalan, vagy éppen komoly viták tucatjai kerekednek.

A Pumacsaj néven elhíresült TikTokker sokaknál verte ki a biztosítékot (Fotó: Facebook)

Pumacsajjal kapcsolatban üzent az ismert zenész

Pumacsaj, most éppen egy valódi zenésszel került összetűzésbe. A jazz zongorista pedig úgy döntött, egy videóban reagál. Csipkés Sándor nem kiabál, nem káromkodik és nem fenyegetőzik. Higgadtan mondja el, miért is tévedt veszélyes vízre vitapartnere. „Ezt a videót nagyon nem akartam megcsinálni, de a Pumacsaj erősen késztetett arra, hogy elkészítsem. Szeretném, ha megosztanátok ezt a videót annak a motoros találkozónak a szervezőjével, aki meghívta őt. Nem tudom, hogy mi a neved barátom, de engedd meg, hogy bemutatkozzak neked. Csipkés Sándor vagyok, és elég régóta vagyok ebben a szakmában ahhoz, hogy tudjam, mekkora hibát követtél el.

Lehet, hogy neked vicces volt, hogy a Pumacsajt, akit ötvenkétezren követnek, meghívtad, de ebből ötvenegyezer az a követő, aki röhögni jár az oldalára.

A maradék ezer pedig hasonlóan sérült, mint ez a nő. A sérültekkel az történik ha adod alájuk a lovat, mint amikor benzint öntesz a tűzre. Elhiszi magáról, hogy jó, és ha elhiszi, akkor olyan támadások fogják őt érni, hogy hatalmasat fog csalódni. Ők mindenre képesek, mert elvetemültek. Nekem például írogatott. Betalált engem és anyázott, mert végtelenül bátor” – kezdte videójában az ismert jazz zenész, aki borús jövőt festett fel arra az esetre, ha a szervezők, vagy Pumacsaj rokonsága, ismerősei nem lépnek sürgősen az ügyben, és hagyják, hogy továbbra is azt higgye, hogy van keresnivalója a színpadon.