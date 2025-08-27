Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elszabadult a botrány: Szépréthy Rolandot kivezették a biztonságiak a plázából – Videó

Szépréthy Roland
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 15:55
westendbotránybiztonsági őrpénz
A Megasztár műsorvezetője újabb botrányba keveredett. Szépréthy Roland ezúttal a biztonsági őrökkel került összetűzésbe.

A WestEnd bevásárlóközpont kedd délután nem csupán a megszokott vásárlói nyüzsgéstől volt hangos, hanem Szépréthy Roland újabb akciójától, aki korábban a Mobilfoxhoz kötődő, kaotikus pénzosztogatásaival vált ismertté a közösségi médiában. A fiatal influenszer most is ezreseket húzott elő a zsebéből, és a jelenlévőknek osztogatta, akik fekvőtámaszokkal vagy puszta rámenősséggel próbálták megkaparintani a bankókat.

Szépréthy Roland
Szépréthy Roland pénzosztása kudarcba fulladt (Fotó: Bors)

Szépréthy Roland akciója balul sült el

A beharangozás ellenére azonban a várva várt tömeg elmaradt, legfeljebb harminc fő gyűlt össze, többségében fiatalok, akik kíváncsian lesték, vajon most is sikerül-e hasonló káoszt kelteni, mint korábban a Deák téren. A biztonsági őrök azonban ezúttal sokkal gyorsabban léptek közbe, és nem hagyták szó nélkül a spontán flashmobot. Heves szóváltás alakult ki, majd a Megasztár műsorvezetőjét egy üzlethelyiség mögötti „biztonsági irodába” vezették, amely inkább tűnt rögtönzött raktárnak, mint hivatalos helyiségnek.

Szépréthy Roland
Szépréthy Roland összetűzésbe keveredett a biztonságiakkal (Fotó: Bors)

Diller Ákos ellopta a kulcsot

A jelenet szemtanúi közül sokan értetlenül figyelték, mi történik a pénzosztogatóval, a fiatalok egybehangzóan azt mondták lapunknak, hogy a garantált "buli" és Roli személye miatt jöttek ki. Tudták, hogy valami nagy balhé van készülőben, amiből kár lett volna kimaradni, miközben még pénz is csurran-cseppen, kell ennél több? A történet azonban itt nem ért véget: Szépréthy Roli hű fegyverhordozója, Diller Ákos – aki nem más, mint Diller Kevin Mobilfox tulajdonosának az öccse– nem hagyta annyiban a dolgot. Egy vakmerő húzással megszerezte a WestEnd kulcsait majd lefénymásoltatta azokat – ahogy a videójukban a TikTokon elhangzik.

@7.7patrik #szeprethyroli #magyartiktok ♬ eredeti hang - 77patrik

Váratlan ember bukkant fel

Később Roli és a baráti társasága éjszaka visszatértek a bevásárlóközpontba. A csapat elveszetten bolyongott az üres folyosókon, amikor váratlanul bizarr fordulatot vett az este: a mozi egyik termében rábukkantak PSG Oglira, polgári nevén Papp Olivérre, aki a TikTok egyik legfelkapottabb arcaként és a „Kőgazdag Fiatalok” című műsor szereplőjeként vált ismertté, és aki a közelmúltban azzal is bekerült a hírekbe, hogy felvállalta kapcsolatát egy ukrán modellel.

@7.7patrik #szeprethyroli #psgogli7 #magyartiktok ♬ eredeti hang - 77patrik

Vajon meddig folytatja Roli?

PSG Ogli ezúttal egyedül, láthatóan teljes magányban mozizott, amikor a hírhedt pénzosztogató és barátai rátörtek a csendes filmélményre. A közösségi sztár hevesen reagált, ingerülten kérte számon a hívatlan társaságot, amiért megzavarták az estjét, a jelenet pedig egyszerre vált abszurd bohózattá és groteszk drámává. A WestEnd falai között így találkozott össze a hírhedt pénzeső hőse, a kulcslopó barát, a bosszúra kész társaság és a dühös, magányos influenszer, aki nyugalomra vágyott. Bár a történet végül nagyobb botrány nélkül zárult, annyi bizonyos, hogy Szépréthy Roland ismét reflektorfénybe került, és sokan találgatják, meddig folytathatja még ezeket az akciókat anélkül, hogy komolyabb következményekkel kellene szembenéznie.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu