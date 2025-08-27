Elszabadult a botrány: Szépréthy Rolandot kivezették a biztonságiak a plázából – Videó

A WestEnd bevásárlóközpont kedd délután nem csupán a megszokott vásárlói nyüzsgéstől volt hangos, hanem Szépréthy Roland újabb akciójától, aki korábban a Mobilfoxhoz kötődő, kaotikus pénzosztogatásaival vált ismertté a közösségi médiában. A fiatal influenszer most is ezreseket húzott elő a zsebéből, és a jelenlévőknek osztogatta, akik fekvőtámaszokkal vagy puszta rámenősséggel próbálták megkaparintani a bankókat.

Szépréthy Roland pénzosztása kudarcba fulladt (Fotó: Bors)

Szépréthy Roland akciója balul sült el

A beharangozás ellenére azonban a várva várt tömeg elmaradt, legfeljebb harminc fő gyűlt össze, többségében fiatalok, akik kíváncsian lesték, vajon most is sikerül-e hasonló káoszt kelteni, mint korábban a Deák téren. A biztonsági őrök azonban ezúttal sokkal gyorsabban léptek közbe, és nem hagyták szó nélkül a spontán flashmobot. Heves szóváltás alakult ki, majd a Megasztár műsorvezetőjét egy üzlethelyiség mögötti „biztonsági irodába” vezették, amely inkább tűnt rögtönzött raktárnak, mint hivatalos helyiségnek.

Szépréthy Roland összetűzésbe keveredett a biztonságiakkal (Fotó: Bors)

Diller Ákos ellopta a kulcsot

A jelenet szemtanúi közül sokan értetlenül figyelték, mi történik a pénzosztogatóval, a fiatalok egybehangzóan azt mondták lapunknak, hogy a garantált "buli" és Roli személye miatt jöttek ki. Tudták, hogy valami nagy balhé van készülőben, amiből kár lett volna kimaradni, miközben még pénz is csurran-cseppen, kell ennél több? A történet azonban itt nem ért véget: Szépréthy Roli hű fegyverhordozója, Diller Ákos – aki nem más, mint Diller Kevin Mobilfox tulajdonosának az öccse– nem hagyta annyiban a dolgot. Egy vakmerő húzással megszerezte a WestEnd kulcsait majd lefénymásoltatta azokat – ahogy a videójukban a TikTokon elhangzik.

Váratlan ember bukkant fel

Később Roli és a baráti társasága éjszaka visszatértek a bevásárlóközpontba. A csapat elveszetten bolyongott az üres folyosókon, amikor váratlanul bizarr fordulatot vett az este: a mozi egyik termében rábukkantak PSG Oglira, polgári nevén Papp Olivérre, aki a TikTok egyik legfelkapottabb arcaként és a „Kőgazdag Fiatalok” című műsor szereplőjeként vált ismertté, és aki a közelmúltban azzal is bekerült a hírekbe, hogy felvállalta kapcsolatát egy ukrán modellel.