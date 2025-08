„Ez egyfajta függőség” – Megszólalt a szakértő: ilyen hatással lehet gyerekeikre Szegedi Fecsó és Géczi Bea szakítása

Korábban is felröppentek már pletykák, melyek szerint a sztárpár külön utakon folytatja. Sőt, volt olyan is, amikor maga Szegedi Fecsó és Géczi Bea jelentették be, hogy vége köztük mindennek. Legutóbb például tavaly nyáron, de mindig gyorsan visszataláltak egymáshoz.

Szegedi Fecsó párja évekig Géczi Bea volt, kapcsolatuk mindig is viharos volt (Fotó: RTL Klub)

Így látja a szakértő Szegedi Fecsó és Géczi Bea szakítását

Lassan olyan a népszerű vállalkozó és modell párja kapcsolata, mint egy mexikói szappanopera. Szegedi Fecsó és Géczi Bea szerelme mindig is viharos volt, voltak benne nagy veszekedések, aztán édes kibékülések. Sokáig úgy tűnt, első gyermekük születése után, hogy a vállalkozó lenyugodott, igyekezett jó társ és édesapa lenni. Az énekesnőként is karrierbe kezdő sztáranyuka azonban tavaly Instagram oldalán tálalt ki arról, milyen is Szegedi Fecsó, akivel nem akar már többé együtt lenni.

Kedves Mindenki! Külön válnak az útjaink, sajnos a buli pia fontosabb neki mint a gyerekei, nem tűrök tovább! Eleget tűrtem! Itthon vagyok a 6 hetes babánkkal aki kórházból jött haza, de apucinak fontosabb volt lejáratni

Pár nappal később azonban már újra egy párként pózoltak gyermekeikkel közösségi oldalukon. De úgy látszik Bea eddig bírta, tegnap kijelentette, végleg befejezte második és harmadik gyermekének édesapjával, most is Fecsó bulizós életmódját megnevezve válóoknak.

„A se veled, se nélküled kapcsolatokban van egy ambivalens kötődés a másikhoz” – magyarázta a Borsnak Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Egyrészt ott a vágy az elköteleződésre, másrészt még a legboldogabb pillanatokban sincs meg a biztonság, mert ott van legbelül a rettegés az elhagyástól. Egy-egy szakítás után ahogy telik az idő, jön az érzés, hogy újra meg kell próbálni, most sikerülni fog, előjönnek a szép emlékek, ez egyfajta függőség, ördögi kör!



Szegedi Fecsó gyerekeire is hatással van szerelmi élete

Beáéknak két közös gyermekük született, de mind a ketten hoztak előző kapcsolataikból is egy-egy kisfiút. Kérdés, hogy újabb és újabb szakításuk milyen hatással van és milyen hatással lesz gyermekeik életére.