Így van a kórház után a magyarok kedvenc színésznője, Pásztor Erzsi: „Már csak egyetlenegy vágyam van”

Ahogy a Kossuth-díjas színésznő fogalmaz, egy híján 90 évesen benne van a pakliban, hogy az ember lánya orvosi segítségre szorul. Pásztor Erzsi vashiánnyal, legyengülve, lefogyva került kórházba, infúzióval erősítették a szervezetét.

Pásztor Erzsi kórházba került, egy hetet volt az intézményben (Fotó: Vendel Lajos)

Pásztor Erzsi betegsége miatt szorult orvosi ellátásra

Alig várja a művésznő, hogy októberben újra színpadra álljon, hogy találkozzon az imádott közönségével. Pásztor Erzsinek addig fontos feladata van, meg kell erősödjön és fel kell szednie magára egy kis súlyt.

– Az a helyzet, hogy nagyon sokat fogytam és rendkívül legyengültem, ezért élveztem a kórház vendégszeretetét – mondta a Borsnak mosollyal a hangjában a Szomszédok Janka nénije.

Súlyos vashiányom van, ami eddig nem derült ki, pedig voltak már jelei. Az orvosok mindent megtettek, na meg én is, hogy erősödjek, infúziókat kaptam. Be kell tartanom szigorúan a megfelelő étkezést, mert bár már itthon vagyok, de nem szabad hátradőlni, folytatnom kell, amit ők elkezdtek. Nem csak erősödnöm kell, muszáj híznom is. Az az egyetlenegy vágyam van már csak, hogy jókat egyek a lányommal, Henivel és ez segíteni fog, hogy jól legyek, mert vár a színpad!

A Kosdsuth-díjas színművésznő már nem tud órákig állni, ezért nem vállal új darabot (Fotó: MW archív)

„Nem vállalok új darabot, nem bírok már állni”

Pásztor Erzsi színésznő miatt mai napig rengetegen vesznek színházjegyet. A Turay Ida Színházban is vannak futó darabjai, de játszik a Játékszínben is.

– Imádok játszani, imádom a közönséget, a futó darabjaimat, az önálló estemet is viszem tovább. De nem vállalok új darabot, nem bírok már a próbán négy órákat állni. Gyenge vagyok, az egyik térdem isiászos, a másikra tavaly megint ráestem, szóval nem vagyok a régi, na!